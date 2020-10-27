Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya ayrıldı mı sosyal medya hesapları yalanladı!

Bugün, ofisine girerken görüntülenen Cem Yılmaz'a uzun süredir birlikte görüntü vermediği sevgilisi Serenay Sarıkaya soruldu. Ünlü komedyen "Ayrıldınız mı?" sorusuna "Evet ayrıldık" cevabı vererek herkesi şaşırttı.

''Evet ayrıldık''

Defne Samyeli'den ayrıldıktan sonra oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlayan ünlü komedyen Cem Yılmaz, ofisine giderken objektiflere takıldı. Ünlü komedyen muhabirlerin, "Ayrıldınız mı?" sorusuna "Evet ayrıldık" cevabını verdi.

Fotoğraflar halen duruyor

Yılmaz'ın 21 hafta önce Instagram hesabında Serenay Sarıkaya ile birlikte oldukları "Şehrin hayhuyundan uzakta, doğanın bize sunduğu falan filan. Satıp savıp başladık bakalım bir hayırlı olsununuzu alırız" notu ile paylaştığı fotoğraf silinmemiş. Seranay Sarıkaya'nın Instagram hesabında, sevgilisiyle paylaştığı tatil fotoğrafı halen duruyor.