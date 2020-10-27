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İntihar eden İngiliz modelin ailesi kızlarının 13 yaşında cinsel istismara uğradığını açıkladı!

İngiltere'de geçen yıl bir otel odasında intihar eden Caitlin O-Reilly'nin ailesi, kızlarının 13 yaşında cinsel istismara uğradığını söyledi.

İntihar eden İngiliz modelin ailesi kızlarının 13 yaşında cinsel istismara uğradığını açıkladı!
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İngiliz şarkıcı Robbie Williams'ın yakın arkadaşı olan ünlü model Caitlin O-Reilly, geçtiğimiz ağustos ayında ruh halinin bozulması nedeniyle arkadaşlarıyla gittiği tatilde otel odasında intihar ederek hayatını kaybetmişti. Ünlü modelin ailesi yürek sızlatan bir açıklamada bulundu. 20 yaşında intihar eden Caitlin'in annesi Kay Speedman, kızlarının 13 yaşındayken yetişkin bir adam tarafından cinsel istismara uğradığını açıkladı. Speedman, kızları Caitlin'in her zaman, kendisinin 'değersiz' olduğunu düşündüğünü ve kendisine zarar verdiğini aktardı. Speedman ayrıca kızları Caitlin'in, ruh salığı kötü olmasına rağmen her zaman sosyal medyada diğerlerine yardım ederek saatlerce vakit geçirdiğini söyledi.

GEÇEN YIL OTEL ODASINDA İNTİHAR ETMİŞTİ

Caitlin O-Reilly, geçtiğimiz ağustos ayında ruh halinin bozulması nedeniyle arkadaşlarıyla gittiği tatilde otel odasında intihar ederek hayatını kaybetmişti. Caitlin'in ölümünü şarkıcı Williams sosyal medya hesabı üzerinden "Caitlin Nicole O-Reilly önünde dolu bir hayatı olan 20 yaşında güzel bir kızdı, ancak trajik olarak intihar etti" sözleriyle duyurmuş, ünlü modelin intihar etmesi, İngiliz medyasının gündeminden uzun süre düşmemişti.

 

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