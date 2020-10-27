Kavanozda hızlı kahvaltı tarifi leziz mi leziz!

Elmaelma.com okuyucuları için harika bir önerimiz olacak. Özellikle sabahları koşturmadan kahvaltı yapmaya vakit bulamayanlar buraya! Şahane bir tarifle karşınızdayız. Bir kavanozun içinde, hiçbir pişirme, yıkama işlemini ihtiyaç duymadan hazırlayabileceğiniz bu şahane tarife gelin beraber bakalım. İşte hazırlanışı!

Malzemeler:

5 yemek kaşığıyulaf ezmesi

1 tatlı kaşığıbal

3/4 su bardağısüt

1/2 çay kaşığıtarçın

Üzeri için:

3 adetçiğ badem

4 adetceviz içi

1/2 adet orta boymuz

1 tatlı kaşığıhindistan cevizi rendesi

Kavanozda Hızlı Kahvaltı Tarifi Nasıl Yapılır?

Bir kavanozun içine yulafı alın.

Üzerine sütü ilave edin.

Ardından tarçın ve balı ekleyerek güzelce karıştırın.

Ağzını sıkıca kapatıp bir gece dolapta bekletin.

Muzun kabuklarını soyun ve dilimleyin.

Ceviz ve bademleri büyük parçalar halinde kırın.

Dolapta beklemiş ve yumuşamış yulafları muz, Hindistan cevizi rendesi, kırdığınız badem ve cevizlerle birleştirin.

Hızlı kahvaltınız hazır. Afiyet olsun.