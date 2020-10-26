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Cinsel yaşamı canlandırma yolları neler sekste plan yapmayın!

Seks hayatı canlandırma yöntemleri nelerdir, ne yapmalı? Partnerinizle son zamanda seks hayatınızda sıradanlaştığınızı düşünüyorsanız bu önerilere kulak verin!

Cinsel yaşamı canlandırma yolları neler sekste plan yapmayın!
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Eşinizle ya da partnerinizle son zamanlarsa seks hayatınızın monotonlaştığını düşünüyorsanız ve bu durum artık size eskisi kadar heyecan vermiyorsa renk kazandırmaya ne dersiniz? Özellikle seks hayatında sorun yaşayanların sıklıkla sorduğu ''Seks hayatını canlandırmak için ne yapmalıyım?'' sorusuna yanıt olarak 5 tavsiyeden oluşan bir derleme yaptık. Bu öneriler partnerinizle yaşadığınız sıkıntıların üstesinden gelebilir! İşte o 5 adım...

Seks oyuncakları kullanın

Seks hayatındaki monotonluktan kurtulmak için aranızdaki şehveti arttıracak seks oyuncaklarını kullanabilirsiniz. Partnerinizin aklını başından alacak bir iç çamaşırı ve ortak belirlediğiniz oyuncaklardan oluşan bir gece yaratabilirsiniz. 

Sekste plan yapmayın

Partnerinizle aranızdaki monotonluktan kurtulmak için planlamak ve sıralı bir şekilde davranmak yerine o an için plansız yaramaz bir kadın olmaya ne dersiniz? Seks hayatındaki monotonluktan çıkmanın en güzel yöntemi planlamamaktır. Bırakın içinizden ne zaman seks yapmak istiyorsa partnerinizi o an için baştan çıkarın. Unutmayın sekste tarih ve programlama yoktur. Libidonuz ne derse onu takip edin.

Küçük sürprizler hazırlayın

Her ilişkide olduğu gibi temelinde aşk ve sevgi olan bir ilişkideki o özel bağı kaybetmemek için ufak sürprizler hazırlıyorsanız sekste de bu tarz sürprizler yapamanız gerekmektedir. Her cinsel deneyiminizde yeniden ilk kez birlikte oluyormuşçasına özel dakikalar yaşatmanız gerekiyor.

Sınırlarınızı kaldırın

Sekte sınır olmaz! Partnerinizin her istediğine olumsuz cevaplar vererek karşılamayın. Yapabileceğiniz ve yapamayacağınız bazı sınırlar olabilir ancak bunu denemeden net tavır koymak yerine istemediğiniz şeyleri açıkça söyleyebilirsiniz. Ancak Birbirinize hoşlandığınız şeyleri söyledikten sonra denemekten asla çekinmeyin! 

 Partnerinizin hoşlandığı şeyleri öğrenin

Kadın ve erkeğin cinsel hayatlarında birbirlerini tatmin edebilmesi için öncelikli olarak birbirlerinin sevdiği şeyleri bilmeleri gerekmektedir. İşte bu yüzden partnerinizin sekste nelerden hoşlandığını öğrenerek cinsel hayatınızı monotonluktan kurtarabilirsiniz. Bunu da öğrenmenin en basit yolu yinr ystaktan geçiyor!

 

 

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