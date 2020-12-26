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Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik kimdir Savaşçı dizisine dahil oldu

Ocak ayında yeni bölümleriyle ekrana gelecek olan Savaşçı dizisine Tamer Karadağlı ve Erkan Meriç'in ardından eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik de katıldı.

Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik kimdir Savaşçı dizisine dahil oldu
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Geçtiğimiz sezon başrol oyuncusu Berk Oktay'ın ayrılığıyla gündeme gelen Savaşçı dizisi, yeni transferleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizininin kadrosunda yer aldı. Genç oyuncu Tetik, dizide gözü pek savaşçı Astsubay Savaş Çiğiltepe rolüne hayat verecek.

YAKIŞIKLI OYUNCU DAHİL OLDU

Beşinci sezon çekimleri ocak ayında başlayacak olan Savaşçı dizisine Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteri ile hafızalara kazınan Tamer Karadağlı ve Erkan Meriç dahil olmuştu. Diziye son olarak Survivor'un eski yarışmacılarından oyuncu Anıl Tetik dahil oldu. Genç oyuncu Tetik, dizide gözü pek savaşçı Astsubay Savaş Çiğiltepe rolüne hayat verecek.

 ANIL TETİK KİMDİR?

Anıl Tetik, 1 Temmuz 1991 İstanbul'da dünyaya geldi. Kadir Has Üniversitesi'nde Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünde okudu. Başarılı bir motor sporcusu olan Anıl Tetik motor sporlarında iki kez Türkiye birinciliği ve son olarak Doğu Avrupa Pist Şampiyonası'nda da birincilik elde etti. Survivor yarışmasına katılarak adını geniş kitlelere duyurdu.İlk oyunculuk deneyimini Alemin Kralı dizisi ile yaşamış; daha sonra Görümce, Hayat Bazen Tatlıdır, Kızlarım İçin ve Tek Yürek gibi yapımlarda yer aldı.

 

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