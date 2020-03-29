Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi koronavirüse rağmen çekime devam kararı aldı!

Ekranların reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, çekimlerine koronavirüs arası verdikten sonra yeniden devam kararı aldı. Koronavirüs için oyuncu ve çalışanları koruyan önlemler alan ekip, çekimleri de olabildiğince hızlı çekmeyi planlıyor.

Figüran sayısı düşürüldü

Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ekranlara verdiği kısa aranın ardından yeniden sete çıktı. Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüsten korunma kapsamında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmazken setlere devam kararı ise herkesi şaşırttı. Birçok dizinin ara vermesine rağmen sete geri dönen ekip için bir takım koronavirüs tedbirleri alındı. Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan'dan oluşan 3 yönetmenin çalıştığı dizide ekipler 40'ar kişiden oluşuyor. Artık az sayıda figüranın görev aldığı dizide çekimler oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Yaşı ilerleyen oyunculara sahne yazılmadı

Bu önlemlere ek olarak, sürekli ambulansın bekletildiği sette az sayıda mekan kullanıyor ve evlerinden alınan ekip sete çıkmadan önce çekim mekanları dezenfekte ediliyor. Kolonya ve dezenfektan malzemeleri için de ciddi bir harcamanın yapıldığı dizinin 65 yaş üstündeki iki oyuncusu Sabina Toziya (73) ve Turgay Tanülkü (66) için sahne yazılmıyor. Öte yandan bir süre önce diziye dönen Sanem Çelik, Bodrum'da yaşadığı için annesinin sağlık sorunları nedeniyle izin aldı.