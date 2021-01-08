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Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi tepki çekti

Esra Erol'un programında çocuk gelişimi mezunu genç kadına 'bakıcı' sözü TT oldu. Binlerce kişi paylaşım yaparak Erol'dan özür beklediğini dile getirdi.

Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi tepki çekti
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21 yaşındaki kızları internetten tanıştığı evli adamın yanına giden aile, kızlarını o evden kurtarmak için Esra Erol'un programına çıkıp yardım istedi. Genç kızı bulan Erol ise canlı yayında olayla ilgili konuşurken sarf ettiği sözler yanlış anlaşılmalara neden oldu.

"Sen o evde bakıcısın"

Evli adamın evine kaçan orada adamın çocuğuna bakan kadına "Sen çocuk gelişimi mezunu, kolay ikna edilip kandırılan bir çocuk olduğun için sen aslında o evde bakıcısın" diye konuştu.

Twitter'dan tepki yağdı

Esra Erol'un bu sözleri Twitter kullanıcılarının tepkisini çekti. Binlerce çocuk gelişimi mezunu "Hayatın hiçbir yerinde bakıcı" değiliz diyerek ünlü ismi eleştirdi. Erol'a tepkilerin yanı sıra birçok hayranından da destek geldi. Esra Erol'un sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen bazı sosyal medya kullanıcıları "Özür dilenecek bir şey yok" diyerek paylaşımlar yaptı.

İşte Esra Erol'un sözlerine gelen eleştirilerden bazıları...

 

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