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"Kendi lüksümden bu saatten sonra ödün vermeyeceğim" diyen Hülya Avşar, sete spor salonu istedi

Yeni projesiyle ekrana dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, "Lüksümden ödün veremem" diyerek yapım şirketinden sete spor salonu kurulmasını istedi.

"Kendi lüksümden bu saatten sonra ödün vermeyeceğim" diyen Hülya Avşar, sete spor salonu istedi
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Salgın nedeniyle evden çıkmayan Hülya Avşar, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Yeni bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Avşar, yapım şirketiyle anlaşmadan önce birçok kural ve istekte bulunduğu yönündeki haberler hakkında konuştu.

"Hamlaşmaktan korkuyorum"

Milliyet'te yer alan habere göre, yapım şirketinden sete spor salonu kurulmasını isteyen Avşar, "İnsani kurallar. Onların dışında çalışmam çok zor. Dizide beklerken orada spor yapabilmem için küçük bir spor alanı kurulmasını istedim. Spordan vazgeçemiyorum, ne yapayım? Hamlaşmaktan korkuyorum. O yüzden böyle bir isteğim oldu" dedi.

"Uzaktan kumanda"

"Kendi lüksümden bu saatten sonra ödün vermeyeceğim" diyen 57 yaşındaki sanatçı, gazetecilerle sohbet ederken gaf yaptı. Avşar'ın, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun uzaktan eğitim alacağını söylemek isterken "Uzaktan kumanda" demesi, herkesi kahkahaya boğdu.

 

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