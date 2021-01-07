Hızlı uykuya dalma yöntemleri neler çorap giyerek ayaklarınızı sıcak tutun!

Stres, yüksek oranda kafein tüketmek, elektronik aletlere maruz kalmak gibi nedenlerle çoğu insan uykuya dalarken güçlük çekiyor. Eğer siz de geceleri uyumakta zorlanıyorsanız, zihninizi kandırmaya ve daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olacak bazı ipuçlarını sıraladık. Ancak unutmamak gerekiyor ki uykusuzluk pek çok nedenden kaynaklı olabilir. Bu yöntemleri denemeden önce mutlaka bir uzmandan da yardım almalısınız. İşte kolayca uykuya dalmanızı sağlayacak yöntemler...

Çorap giyerek ayaklarınızı sıcak tutun

Yatmadan önce pijamalarınız dışında ayağınıza çorap giymeyi unutmayın. Eğer ayaklarınızı sıcak tutarsanız, kan akışınızı doğrudan ekstremitelerinize yani kol ve bacaklarınıza yönlendirirsiniz. Böylece zihniniz, vücudunuzdaki dağıtılan ısı nedeniyle uyumanızı ister. Bu da beyniniz için iyi bir gece uykusuna hazır olduğunuza dair harika bir sinyaldir.

Ayak parmaklarınızı gerin

Ayaklarınız sıcakken, alternatif olarak ayak parmaklarınızı germeye ve gevşetmeye çalışın. Bunu her seferinde 10'a kadar yapın ve sonra uyumaya çalışın. Tüm gerilim vücudunuza yayılacak ve çok daha rahat hissedeceksiniz. Kas gevşemesi adı verilen bu yöntem, uykusuzlukla savaşmak için kullanılan çok iyi bilinen bir tekniktir.

Kahvaltıda yenilen yiyecekleri akşam tüketin

Normalde kahvaltıda yiyeceğiniz besinleri, gece yatmadan önce yemeyi deneyin. Örneğin; yatmadan önce bir adet muz yerseniz, içindeki potasyum ve magnezyum nedeniyle kısa sürede uykuya dalarsınız.

Koyun yerine nefesinizi sayın

Koyun saymak eski bir yöntemdir, bunun yerine 4-7-8 nefes alma tekniğini deneyin ve ne kadar hızlı uykuya daldığınızı görün. Tek yapmanız gereken 4 saniye nefes alın, daha sonra nefesinizi 7 saniye tutun ve son adım olarak 8 saniyede nefesinizi verin. Bunu birkaç kez yapmaya çalışın, ancak uykuya dalmanız 60 saniyeden fazla sürmemelidir.

Dizlerinizin altına bir yastık koyun

Yastık sadece baş veya boyun için değildir, aynı zamanda daha iyi bir pozisyonda uyumanıza yardımcı olabilir. Eğer sırt üstü yatarsanız dizlerinizin altına küçük bir yastık koyun. Bu, omurganızdaki stresi azaltacak ve aynı zamanda belinizin doğal kıvrımda olmasını sağlayacaktır. Eğer yan yatarsanız bu sefer dizlerinizin arasına bir yastık koyun. Bu da omurganızın daha hizalı olmasına yardımcı olacaktır.