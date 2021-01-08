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Lahananın faydaları neler beyin fonksiyonlarını iyileştiriyor!

Sağlığa binbir faydası olan lahananın beyin fonksiyonlarını iyileştirmesinden tutun da iltihabı azaltmasına kadar pek çok fayda sağladığını biliyor muydunuz?

Lahananın faydaları neler beyin fonksiyonlarını iyileştiriyor!
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Lezzetine doyum olmayan lahananın insan sağlığına olan faydalarını biliyor muydunuz? Beyin fonksiyonlarını iyileştirmesinden tutun da iltihabı azaltmasına kadar pek çok konuda fayda sağlayan lahananın bilinmeyen faydalarının neler olduğunu sizler için araştırdık. İşte lahananın bilinmeyen faydaları... 

Beyin fonksiyonlarını iyileştiriyor

Lahana, özellikle antosiyaninlerle dolu birçok antioksidana sahiptir.Bu özelliği sayesinde lahana belirli kanser türlerine karşı koruyucu olabilmektedir. Bunun yanı sıra beyin fonksiyonlarının da iyileştirilmesi konusunda fayda sağlamaktadır. 

İltihabı azaltır

Lahana ltihaplanma, tahriş, alerji, eklem ağrısı, ateş ve çeşitli cilt hastalıklarının azaltılmasına yardımcı olabilir.

Kalp sağlığını korur ve kolesterolü düzenler

Faydalarını saymakla bitiremediğimiz lahana kalp sağlığını korumaya da yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra afra asitlerini bağlayarak, kötü kolesterol seviyenizi düşürmenize yardımcı olur.

Bağışıklığı artırır

Lahana, yüksek C vitamini lahana içeriği nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmede ve serbest radikallerle savaşmada yardımcı olur.

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