Duş alırken nelere dikkat etmeli çok sıcak suyla yıkanmayın!

Duş almak vücudu ve zihni rahatlatmanın en kolay yoludur. Fakat duş alırken edindiğiniz bazı alışkanlıkların cildinize zarar verebiliyor. Duş alırken kurtulmanız gereken alışkanlıkları yazdık. İşte cilt sağlığınızı korumak için duş alırken dikkat etmeniz gereken noktalar!

Çok sıcak suyla yıkanmak

Sıcak su gevşemenize ve rahatlamanıza olanak sağlayabilir, ancak çok sıcak suyla yıkanmak cildiniz için hiç iyi değil. Sıcak su yerine ılık su ile duş almaya özen gösterin.

Uzun süre duşta kalmak

Küçükken banyodan çıktığınızda ellerinizin buruş buruş görüntüsü çok komik ve eğlenceliydi fakat, o buruş buruş görüntü aslında cildiniz nem kaybediyor demek. O nedenle çok uzun süreli duşlar almayın.

Ayaklarla ilgilenmemek

Duş alırken birçoğumuzun genellikle unuttuğu bir adım da ayaklarımızı yıkamak... Aslında duş, pedikür için ideal yerdir. Bir ponza taşıyla ayaklarınızdaki ölü deriden rahatça kurtulabilirsiniz.

Cildinizi nemlendirmemek

Cilt tipiniz ne olursa olsun vücudunuz duş aldıktan sonra neme ihtiyaç duyar. Cilt tipinize uygun bir nemlendiriciyle her duştan sonra muhakkak vücudunuzu nemlendirin. Eğer ben duştan sonra çok üşeniyorsanız bebe yağı ile duşta da vücudunuzu nemlendirip duş sonrası bu adımı atlayabilirsiniz. En son durulandıktan sonra bütün vücudunuza bebe yağı sürüp yeniden durulanın.

Duş sırasında yüz yıkamak

Her ne kadar büyük bir zaman tasarrufu gibi görünse de duş sırasında kullandığınız suyun sıcaklığı yüzünüzü yıkamak için ideal su sıcaklığı değildir. Uzun süre buhara ve ısıya maruz kaldığı için yüzünüz oldukça hassas olacaktır ve cildinizi tahriş etmenize neden olabilir.

Lifinizi duşun içine asmak

Lifinizi kullandıktan sonra bol miktarda nem ve ısı bulunan duşunuzun içine asmanız bakterilere davetiye çıkarmanız anlamına gelmektedir. Her ne kadar kullandığımız puf lifler antibakteriyel olduğunu iddia etse de nem, ısı ve ölü vücut derileri bakterilerin en çok sevdiği şeylerdir. Bu nedenle duştan sonra lifinizi kuru ve serin bir yerde saklamalısınız.

Her gün saç yıkamak

Vücudumuz kadar saçımızın da neme ihtiyacı vardır. Her gün saçlarınızı yıkarsanız saçlarınız nem kaybeder ve kuruysa daha kuru yağlıysa daha da yağlı olmasına yol açar. Özellikle sıcak yaz günlerinde her gün, bazen günde birkaç defa duş alma ihtiyacı hissedebiliriz, ama her seferinde saçımızı yıkamamalıyız.

Son suyunuzu soğutmamak

Duşunuzu aldıktan sonra en son suyunuzu yavaş yavaş soğutmanız gerek. Böylece sıcaktan açılan gözeneklerinizi küçültmüş olursunuz ve sağlıklı bir cilt elde edersiniz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken şey suyu birden soğutmamak. Eğer suyu birden bire soğutursanız vücudunuzdaki damarlar genleşip çatlayabilir.

Havluyla sertçe kurulanmak

Duştan sonra cildiniz ısı ve suyla nem kaybettiği için oldukça hassas olacaktır. Bu nedenle havlunuzu ileri geri sürterek değil mümkün olduğunca tampon hareketlerle kullanmaya özen gösteriniz.