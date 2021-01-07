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Ev yapımı patates cipsi nasıl yapılır doğal ve sağlıklı!

Ev yapımı patates cipsi nasıl yapılır? Evde bulunan malzemelerle hazırlayacağınız bu cips koruyucu içermiyor ve fazla yağlı değil. İşte tarifi.

Ev yapımı patates cipsi nasıl yapılır doğal ve sağlıklı!
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Ev yapımı patates cipsi nasıl yapılır?  Ev yapımı ve çok lezzetli patates cips tarifini denemeye ne dersiniz? Koruyucu içermeyen ve fazla yağlı olmayan nefis bir tarif ev yapımı patates cipsi tarifine hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. 

Ev yapımı patates cipsi malzemeleri:

2 tane ince kabuklu patates

Sirke(yıkama suyu için)

Tuz

Zeytinyağı

Karabiber

Ev yapımı patates cipsi yapılışı:

Patatesleri iyice yıkayın ve ince ince dilimleyin. Derin bir kase içine su ve patatesleri koyun. Suya tuz ve sirke ekleyerek patatesleri içinde karıştırarak yıkayın. Patateslerin suyunu süzün ve su ile yıkayın, havlu kağıt ile kurutun. Patateslerin üstüne tuz, zeytinyağı ve karabiber ekleyerek karıştırın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine patatesleri yanyana dizin. 175 derecede önceden ısıtılan fırında 15 dakika pişirin. Tepsiyi fırından alarak patatesleri ters çevirin ve her tarafı kızarana kadar tekrar pişirin. Patatesler servise hazır.

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