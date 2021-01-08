search menu
search
close

Servet değerinde mont giyen Serenay Sarıkaya, sosyal medyada dalga konusu oldu

Tayt ve mont kombiniyle ayna karşısında poz veren Serenay Sarıkaya, tarzıyla eleştirileri topladı. Ünlü oyuncu sosyal medyada dalga konusu oldu.

Servet değerinde mont giyen Serenay Sarıkaya, sosyal medyada dalga konusu oldu
-A A+

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaştığı kombini ile dikkatleri üzerine topladı. Siyah kısa bir taytın üzerine mont giyen oyuncu, eleştirileri oklarını üzerine çekti.

Kimseye beğendiremedi

Sarıkaya'nın son kombini, takipçileri tarafından beğenilmedi. Fotoğrafın altına, "'Bunu gerçekten beğenip mi attın', 'Çok saçma bir giyim tarzı'" gibi yorumlar geldi.

Montun fiyatı dudak uçuklattı

Öte yandan, Serenay Sarıkaya'nın tercih ettiği montun fiyatının 16 bin 255 TL olduğu ortaya çıktı.

İşte Serenay Sarıkaya'nın çok konuşulan paylaşımı...

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Lahananın öyle bir faydası ortaya çıktı ki... Lahananın öyle bir faydası ortaya çıktı ki...
Sağlık
Görsel şölen: Limonlu süt tatlısı tarifi Görsel şölen: Limonlu süt tatlısı tarifi
Tatlı
En Güncel Galeriler
"Böyle giderse yaza çıkamam" diyen Seren Serengil, 5. kez evleniyor!
"Böyle giderse yaza çıkamam" diyen Seren Serengil, 5. kez evleniyor!
Ev hallerini paylaşan Duygu, sevgilisinin kucağında poz verdi!
Ev hallerini paylaşan Duygu, sevgilisinin kucağında poz verdi!
Kim der ki 51 yaşında! Jennifer Lopez bikinili pozlarıyla mest etti
Kim der ki 51 yaşında! Jennifer Lopez bikinili pozlarıyla mest etti
Nihal Candan otel odası pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti!
Nihal Candan otel odası pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti!
Seren, zayıflama ameliyatı olduğuna bin pişman!
Seren, zayıflama ameliyatı olduğuna bin pişman!
Merve Taşkın'ın banyo pozu sosyal medyada olay oldu!
Merve Taşkın'ın banyo pozu sosyal medyada olay oldu!
Önceki Haberler
Haftasonu kahvaltılarına yakışır: Patatesli velibah tarifi
Haftasonu kahvaltılarına yakışır: Patatesli velibah tarifi
Duş alırken dikkat edilmesi gereken şeyler!
Duş alırken dikkat edilmesi gereken şeyler!
Daha hızlı uykuya dalmanızı sağlayacak ipuçları!
Daha hızlı uykuya dalmanızı sağlayacak ipuçları!
Ev yapımı patates cipsini yoksa siz hala denemediniz mi?
Ev yapımı patates cipsini yoksa siz hala denemediniz mi?
Fazla kilo diz kireçlenmesine sebep oluyor!
Fazla kilo diz kireçlenmesine sebep oluyor!
Bu dekorasyon önerileri ile ofis masanızı renklendirin!
Bu dekorasyon önerileri ile ofis masanızı renklendirin!
Damaklarınız şenlenecek: Sarımsaklı un çorbası tarifi
Damaklarınız şenlenecek: Sarımsaklı un çorbası tarifi
Yemekten sonra çay ve kahve tüketimine dikkat!
Yemekten sonra çay ve kahve tüketimine dikkat!
Yorumlar