Servet değerinde mont giyen Serenay Sarıkaya, sosyal medyada dalga konusu oldu

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaştığı kombini ile dikkatleri üzerine topladı. Siyah kısa bir taytın üzerine mont giyen oyuncu, eleştirileri oklarını üzerine çekti.

Kimseye beğendiremedi

Sarıkaya'nın son kombini, takipçileri tarafından beğenilmedi. Fotoğrafın altına, "'Bunu gerçekten beğenip mi attın', 'Çok saçma bir giyim tarzı'" gibi yorumlar geldi.

Montun fiyatı dudak uçuklattı

Öte yandan, Serenay Sarıkaya'nın tercih ettiği montun fiyatının 16 bin 255 TL olduğu ortaya çıktı.

İşte Serenay Sarıkaya'nın çok konuşulan paylaşımı...