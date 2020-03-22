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Kadınları orgazma ulaştırmanın yolu nedir suyun gücünü hafife almayın!

Monotonlaşan cinsel hayatınıza renk katmak istiyorsanız bu haber size göre. İşte seks hayatınızı ateşli ve heyecanlı hale getirecek seks pozisyonları!

Kadınları orgazma ulaştırmanın yolu nedir suyun gücünü hafife almayın!
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Cinsel hayatınızın sıradanlaştığını düşünüyorsanız yeni yöntem ve pozisyonlar denemenizin zamanı gelmiş olabilir. Öncelikle bu konuda kendinizi kısıtlamaktan vazgeçmeniz sizin için iyi olacaktır. Kadınları orgazma ulaştıracak seks pozisyonlarını derledik. İşte sizi orgazma ulaştırıp cinsel hayatınıza renk katacak pozisyonlar!

77 pozisyonu 

77 pozisyonu sevgilinizle kaşık şeklinde birbirinize sarıldıktan sonra cinsel ilişkiye girmeyi ifade eder. Bu pozisyon, hem partnerinizin güçlü kollarında olmanın verdiği güven duygusunu hem de az sonra gelecek zevk ritimlerini eş zamanlı yaşatarak size çifte mutluluk sağlıyor.

Suyun gücünü hafife almayın!

Suyun sakinleştirici etkisini hepimiz bildiği bir gerçek. Ancak suyun orgazmı doruklara çıkartabilen bir alternatif olduğunu yeni öğreniyor olabilirsiniz. Partnerinizle duşta, denizde ya da suyu hissedebileceğiniz herhangi bir yerde seviştiğinizde aquagasm yaşamanız yani suda orgazma ulaşmanız mümkün.

Kokulu mumlar, zevkinize hitap eden bir müzik ve antialerjik maddelerden üretilmiş banyo köpükleri size tatmin noktalarının doruklarında gezen bir küvet deneyimi yaşatabilir.

Satranç pozisyonu 

Romantik ve göz teması sağlayabileceğiniz pozisyonlardan bir diğeri satranç pozisyonu. Kaşık pozisyonundayken bacaklarınızı olabildiğince esnek bırakın. Seks kendinize güvendiğiniz ve kendinizi güvende hissettiğiniz zaman keyiflidir. Anı yaşayın ve içinizden geldiği gibi davranın.

Marine pozisyonu 

Yatak odanıza yepyeni zenginlikler katacak bu pozisyon penisin, vajina içinde hareketsiz durması anlamına geliyor. İki tarafın da bu pozisyonda hareketsiz bir şekilde uzanması, özellikle duygusal boşluğunuzu doldurarak sizi bambaşka bir tahrik ve heyecan deneyimiyle tanıştırabilir.

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