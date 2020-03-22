Etli patates nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!

Etli patates muazzam lezzetiyle pek çoğumuzun bayılarak tükettiği bir yemek. Bize kalabalık, aile sofralarımızı hatırlatan bu tarifin yapılışı da oldukça basit. Yanına ister cacık hazırlayın ister pilav, malzemelerinizi hazırladıktan sonra tencerenizin kapağını kapatın. Bu güzel lezzeti pişmeye bırakın. Akşam yemeğiniz hazır. İşte enfes etli patates yemeği tarifi!

Malzemeler:

400 gram kuşbaşı dana eti

2 adet orta boy patates

1 adet büyük boy havuç

2 diş sarımsak (arzuya göre)

1 yemek kaşığı biber salçası

2,5 su bardağı su

2,5 yemek kaşığı zeytinyağı

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Servisi için:

5 dal yeşil soğanın yeşil kısmı

Yapılışı:

Havucu ve patatesleri iyice yıkayın, kabuklarını soyun. Havucu yuvarlak bir biçimde doğrayın. Patatesleri ise küp küp doğrayın. Tencerenizi ocağa alın ve içerisine kuşbaşı etleri ilave edip, mühürleyin. Üzerine sırası ile yağ ve havuç ekleyin, kavurmaya başlayın. Havuçlar hafif renk değiştirdiğinde içerisine patatesleri ve sarımsakları atın. Karıştırmaya devam edin. Kavurduğunuz malzemelerin üzerine salça ilave edin. Son olarak suyunu, tuz ve baharatlarını ekleyin ve kapağını kapatarak, orta ateşte pişmeye bırakın. Patates, havuç ve etlerinizin pişme durumunu kontrol ederek ocağınızın altını kapatın. Yemeğinizi biraz dinlendirdikten sonra tabaklarına alıp, üzerine yeşil soğan ekleyerek servis edin. Afiyet olsun...