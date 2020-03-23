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Didem Soydan'ın bornozlu yatak pozuna beğeni yağdı!

Cesur paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren model Didem Soydan'ın bornozuyla çekildiği fotoğrafı paylaşması sosyal medyayı salladı.

Didem Soydan'ın bornozlu yatak pozuna beğeni yağdı!
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri olan Didem Soydan, son olarak yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı. Bornozlu pozunu takipçileriyle paylaşan Soydan'ın bu pozuna adeta beğeni yağdı. Kısa süre içerisinde yorum yağmuruna tutulan ünlü mankenin cesur fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. 

Duş başlığı emojisi dikkat çekti 

Geçtiğimiz günlerde cüretkar bir paylaşıma imza atan başarılı model bu sefer de bornozlu pzolarıyla hayranlarının yüreklerini hoplattı. Güzel modelin fotoğrafına duş başlığı emojisi koyması ise dikkatlerden kaçmadı.

''Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum'' diyen takipçisini ifşa etmişti

Instagram hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen ünlü manken Didem Soydan, takipçilerinden gelen taciz mesajlarını ifşa etmeye devam ediyor. Soydan son olarak kendisine "Merhaba, nasılsın? Antalya'ya geliyor musun? Canım, hastayım sana. Seninle cinsel ilişkiye girmeden ölmek istemiyorum" diye mesaj atan bir erkek takipçisini ifşa etti.

İşte o paylaşımı.... 

Didem Soydan'ın bornozlu yatak pozuna beğeni yağdı!

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