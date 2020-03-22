Saray lokumu nasıl yapılır damak çatlatan tat!

Tatlı krizi bastırdığında anında yapabileceğiniz lezzetli ve hafif bir tarif arıyorsanız saray lokumu tam da buna uygun bir tat. Dilerseniz üzerinde çikolata sos gezdirebileceğiniz bu lezzet bombasına bayılacaksınız. Saray lokumuna fındık, fıstık gibi malzemeler ekleyerek de lezzetini katlayabilirsiniz. İşte saray lokumu malzemeleri ve yapılışı...

Saray lokumu malzemeleri:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı irmik

1 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tereyağı

1 paket toz krem şanti (sade)

Kaplaması için:

150 gram rendelenmiş hindistan cevizi

Yapılışı:

Süt, toz şeker, irmik ve unu derin bir tencereye aktarın ve devamlı karıştırarak muhallebi gibi pişirin. Kaynamaya başlayınca bir çay kaşığı tereyağı ilave edip karıştırmaya devam edin. Muhallebi koyu bir kıvama geldiğinde ateşten alın ve soğumaya bırakın. Soğumuş muhallebinin içine bir paket toz krem şanti döküp mikser yardımıyla çırpın. Hazırladığınız muhallebiden elinizle minik yuvarlaklar yaparak, her birini rendelenmiş Hindistan cevizine batırdıktan sonra servis edin. Afiyet olsun...