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Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna'nın yeni tarzı olay oldu!

Oyuncu Onur Tuna imaj değişikliğine giderek saç ve sakalını kesti. Son halini paylaşan yakışıklı oyuncunun hayranları ise hayal kırıklığına uğradı.

Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna'nın yeni tarzı olay oldu!
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Ekranların reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'da Ferman karakterini canlandıran Onur Tuna karantinada sıkılıp imaj değişikliğine gitti. Bıyık bırakıp, saçlarının yanlarını kazıttığı görülen oyuncunun hayranları Tuna'nın yeni imajını beğenmedi. 

"Rahatladım ve iyi geldi"

Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Onur Tuna, yeni imajını Instagram hikayesinde "Depresyon yaklaşıyor" yazarak paylaştı. Hayranlarından güzel tepkiler alamayan ünlü oyuncu, bir hikaye daha yayınlayarak "Rahatladım ve iyi geldi. Beğenmeyenlere saygılar... Kökü bende derler ya..." notunu düştü.

Onur Tuna kimdir?

Onur Tuna 2 Temmuz 1985 tarihinde Çanakkale’de dünyaya gelmiştir. Aslen Çanakkale’lidir. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü'nden mezun olmuştur. Ortaokul yıllarında lisanslı olarak voleybol ve basketbol oynamıştır. Onur Tuna ayrıca İzmir'de 4 yıl model olarak çalışmıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk dersleri alan Onur Tuna, oyunculuk kariyerine 2011 yılında Hayat Devam Ediyor adlı dizi ile ilk adımını atmıştır.

Son olarak FOX TV’de yer alan Yasak Elma dizisinde Alihan Taşdemir karakterine hayat veren Onur Tuna, son olarak Mucize Doktor'da seyircinin karşısına çıkıyor. Tuna, 1.95 metre boyunda, 87 kilo ve Yengeç burcudur.

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