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Patatesli bazlama nasıl yapılır yemelere doymayacaksınız!

Kahvaltı sofralarına yenilik ve şıklık mı katmak istiyorsunuz.Bu tarif tam da sizlere göre! İşte tüm malzeme listesiyle karşınızda patatesli bazlama tarifi!

Patatesli bazlama nasıl yapılır yemelere doymayacaksınız!
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Patatesli bazlama nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? kahvaltı sofralarınıza bir renk mi katmak istiyorsunuz? bu tarif tam da sizlere göre! Enfes tadı şahane lezzetini unutmayacağınız bu lezzetin nasıl yapıldığına gelin beraber bakalım. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. Şimdiden afiyetler olsun. 

Malzemeler: 

1 çay bardağı süt,4 su bardağı un1 su bardağısu,1 silme tatlı kaşığı tuz,1 paket yaş maya,5 adet büyük boy patates,1 avuçince doğranmış maydanoz,1 çay kaşığı karabiber,1 tatlı kaşığı kuru nane,2 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı: 

Ilık su, ılık süt, tuz ve mayayı karıştırın. Unu azar azar ilave edip yoğurarak ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.Hazırladığınız hamurun bulunduğu kabın ağzını streç filmle kaplayın. Sarıp sarmalayın ve ılık bir yerde yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.Hamur mayalanırken içini hazırlayın. Patatesleri haşlayıp püre yapın. İçine ince doğranmış maydanoz, baharatlar ve zeytinyağını ekleyip, karıştırın.Hazırladığınız patatesli harçtan mandalina büyüklüğünde toplar yapın.
Hamur mayalanınca, hamurdan patatesli harçla eşit sayıda olacak şekildemandalina büyüklüğünde toplar yapın.Her bir bezeyi pasta tabağı büyüklüğünde açın. Ortasına patatesli harçtan koyun ve tekrar kapatıp, hamuru yuvarlayın.Bir merdane yardımıyla hamuru tekrar pasta tabağı büyüklüğünde açın ve bir buzdolabı poşetinin üstüne koyun.Bu şekilde tüm malzemeyi hazırlayın, aralarına yapışmamaları için buzdolabı poşeti koymayı ihmal etmeyin.Buzluğa kaldırın. Pişireceğiniz zaman çıkartın. Hafif yağlanmış tavada arkalı önlü güzelce pişirin ve ılık olarak servis edin.

 

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