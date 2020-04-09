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Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatan Kıvanç Tatlıtuğ'a zatürre teşhisi konuldu

Geçtiğimiz hafta koronavirüs şüphesiyle apar topar hastaneye giden ve tedavi altına alınan Kıvanç Tatlıtuğ'a zatürre teşhisi konuldu.

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatan Kıvanç Tatlıtuğ'a zatürre teşhisi konuldu
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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz hafta koronovirüs şğphesiyle apar topar hastaneye gitmiş ve tedavi altına alınmıştı. yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile gittiği Ulus'daki özel hastanede test sonucu negatif çıkan ve zatürre olduğu tespit edilen oyuncu için takip ve tedavi kararı verildi. Yakışıklı oyuncu sabaha karşı 03.00'da hastaneden taburcu oldu.

Kendilerini karantinaya aldılar 

Çukur dizisinde oynayacağı iddia edilen başarılı oyuncunun, 1 haftadır tedavi gördüğü hastaneden basın mensuplarına görüntü vermemek için gece saatlerinde taburcu edildiği bilgisine ulaşıldı. Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ile birlikte Kemerburgaz'daki evlerine giderken çiftin kendilerini 14 günlük karantinaya aldığı öğrenildi.

Açıklama gelmedi 

Oyuncunun sağlık durumu ile ilgili sosyal medyadan bilgi paylaşmaması dikkat çekti.

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