Ayak üşümesi neden olur anksiyete soğuk ayaklara neden oluyor!

Kış aylarında yoğun hissedilen ayak üşümesinin ardında pek çok hastalık yatıyor olabilir. Genellikle kansızlığın ayak üşümesine sebep olduğu düşünülürken, hipotroidi, zayıf dolaşım hatta yüksek stres bu soruna yol açabiliyor. Bağışıklık sisteminin zayıf olması da ayak üşümesini tetikliyor. Gelin ayak üşümesinin nedenlerine yakından bakalım...

Hipotiroidi

Tiroid az olması ve vücutta yeterli tiroid hormonu üretilmemesi hipotroidinin sebebidir. Bu sorun vücudun metabolizmasını etkiler. Metabolizma hem kalp atışı hem de vücudun sıcaklığını kontrol ettiği için, düşük bir tiroid, dolaşım ve soğuk ayakların azalmasına katkıda bulunabilir.

Anemi

Anemi ya da kansızlık, kırmızı kan hücrelerinin eksik olması durumunda gelişir. Bu özellikle şiddetli anemi vakalarında soğuk ayakların başka bir yaygın nedenidir. Aksi halde çok sağlıklı insanlarda bile demir eksikliği anemisi oluşabilir. Diyet değişiklikleri ve takviyeleri alarak nispeten kolayca tedavi edilebilir.

Zayıf dolaşım

Soğuk ayakların en yaygın nedenlerinden biri de zayıf dolaşımdır. Kötü dolaşım, ayaklarınızın düzenli olarak soğuk olmasına neden olur. Dolaşım problemleri, kalbin yeterince hızlı bir şekilde vücuttan kan pompalaması için mücadele ettiği bir kalp rahatsızlığı sonucu da ortaya çıkabilir. Kötü dolaşım, sedanter yaşam tarzından çok fazla oturmanın sonucu olabilir. Bütün gün bir masada oturursanız, bunu yaşayabilirsiniz. Sigara içmek de dolaşım bozukluğuna neden olabilir.

Yoğun stres ve anksiyete

Yüksek stres ve anksiyete durumunda olmak soğuk ayaklara neden olabilir. Vücudun strese veya sinirliliğe karşı doğal tepkilerinden biri, adrenalini kan dolaşımına pompalamaktır. Stres ve gerginliğin azaltılması, bu durumlarda semptomların azalmasına yardımcı olabilir.

Şeker hastalığı

Sıklıkla görülen yüksek kan şekeri seviyeleri, arterlerin daralmasına ve dokularda kan akışının azalmasına neden olarak soğuk ayaklara neden olabilir.

Soğuk ayakların diğer daha az yaygın nedenleri ise şöyle:

- Periferik vasküler hastalık veya plaklara bağlı arterlerin daralması

- Kan damarlarının spazm olduğu Raynaud fenomeni

- Sinirlerde meydana gelen hasar