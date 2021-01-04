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Acun Ilıcalı yeni projesi Exxen'de 3 günde 500 bin üyeyi geçtiğini duyurdu!

Acun Ilıcalı, yeni projesi Exxen'e 3 gün içinde kaç kişinin üye olduğunu açıkladı. Ilıcalı, "3 günde 500 bin üyeyi geçtik" dedi.

Acun Ilıcalı yeni projesi Exxen'de 3 günde 500 bin üyeyi geçtiğini duyurdu!
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Acun Ilıcalı, yeni projesi Exxen'e 3 gün içinde kaç kişinin üye olduğunu açıkladı. Ilıcalı, sosyal medya hesabından hikaye atıp, "3 günde 500 bin üyeyi geçtik" dedi. Ilıcalı, ayrıca Exxen'in 40 lira olması gerektiğini de söyledi. Üye olanların en düşük ücret 9,90 TL'lik tarifeyi alması durumunda Ilıcalı, 3 gün içinde 5 milyon lira kazanmış oluyor.

''3 GÜNDE 500 BİN ÜYEYİ GEÇTİK'' 

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen'e 3 günde gelen üye sayısını açıkladı.Ilıcalı, "3 günde 500 bin üyeyi geçtik" dedi.Exxen platformunun üye sayısını Instagram'dan bir açıklama ile duyuran Ilıcalı, izleyicilere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından paylaştığı hikayede şu ifadeleri kullandı: "3 günde 500 bin üyeyi geçtik. Bize inanan izleyicilerimize çok çok teşekkürler. Çok emek verdik, karşılığını böyle almaktan daha güzel bir şey yok. İyi ki varsınız."

ACUN, KASAYI DOLDURDU

Acun Ilıcalı, Exxen'e 3 günde 500 binin üzerinde üye geldiğini açıkladı. Bu da demek oluyor ki kaydolan herkes en düşük ücret olan 9,90 TL'den üye olsa bile Ilıcalı, 3 gün içinde 5 milyon TL'nin üzerinde bir kazanç sağlıyor

ASLINDA OLMASI GEREKEN 40 LİRAYDI

Exxen platformu ücreti hakkında, "Aslında olması gereken 40 liraydı" diyen Ilıcalı "Exxen'de 50 içeriğimiz var. Dizilerle birlikte o içeriklerin de haftalık yeni bölümleri eklenecek, böylece her gün yeni birçok içerik gelecek. Biz aslında hiçbir matematik hesabıyla platforma ayırdığımız bütçeyi üyelikle karşılayamadığımızı gördük. Çünkü her şeyi yeniden üretiyoruz. Ücretimiz 9.90 lira. Aslında olması gereken 40 liraydı. Bu noktada da seyirciden anlayış ve destek bekliyorum" sözlerini dile getirdi.

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