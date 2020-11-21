Fenomen Bahar Candan kimdir leopar desenli taydı sosyal medyada gündem oldu

'İşte Benim Stilim' isimli yarışmada tanınan sosyal medya fenomeni Bahar Candan'ın son paylaşımındaki leoparlı taytı sosyal medyada gündem oldu. Candan'ın takipçileri yorum yağdırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları tarzını beğenirken bazıları bir döneme damga vuran dizi Cennet Mahallesi'ndeki pembe karakterine benzetti.

LEOPAR DESENLİ TAYTI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Şimdilerde 'Doya Doya Moda' isimli moda programında yarışan Bahar Candan, tercih ettiği kıyafetiyle yine adından söz ettirdi. Daracık leopar desenli bir tayt tercih eden Candan, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Candan'ın bir takipçisi, ''Cennet mahallesindeki pembe tıpkısı aynısı'' yorumunu yaparken bir başka takipçisi, ''Ne bu Annenin dolabından ne bulduysan giydin kombini mi ufaklık'' yorumunu yaptı.

AYLIK 300 BİN TL ALIŞVERİŞ İÇİN HARCIYOR

Doya Doya Moda" ya yarışmacı olarak katılan Candan alışveriş için aylık 300 bin lira harcadığını söyleyip herkesi şaşırtmıştı. Bunu duyan yarışmacılar, "Burası Doya Doya Moda programı! Burada 500 TL alışveriş yap da görelim" diyerek tepki göstermişti.

BAHAR CANDAN KİMDİR?

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıfta okuyor ve avukat olmak istiyor. Sesi, tarzı ve kendine has kişiliğiyle sık sık magazin sayfalarına konu olan Bahar Candan, Elizitm isimli Instagram hesabında iddialı paylaşımlarda bulunuyor. Instagram hesabının sadece elitlere yönelik olduğunu dile getiren Bahar Candan, sık sık bahsettiği babasını ise şu sözler anlattı: “Babam eğitimci olmasının yanında dinini yaşayan biri. Namaz kılan, oruç tutan, düşünceleri muhafazakâr bir insan.”