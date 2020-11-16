Kahvaltılık çemen tarifi böyle bir lezzet yok!

Kahvaltılık çemen nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kahvaltı sofralarınızı renklendirebileceğiniz şahane bir tarifle karşınızdayız. Çeşit çeşit baharatların tat, koku ve renk verdiği iştah açan bu şahane lezzete hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda kahvaltılık çemen tarifi.

Malzemeler:

3 yemek kaşığıbiber salçası

3 yemek kaşığıdomates salçası

2 dişsarımsak

2 yemek kaşığızeytinyağı

1 yemek kaşığıtatlı kırmızı biber

1 yemek kaşığıgaleta unu

1/2 tatlı kaşığıçemen tozu

1 çay kaşığıtuz

1 çay kaşığıkişniş tozu

1/2 çay kaşığıkimyon

1/2 çay kaşığıhardal tozu

1/2 çay kaşığıkarabiber

Hazırlanışı:

Kahvaltılık çemen hazırlığı için; uç kısımlarını kesip kabuklarını soyduğunuz sarımsakları havanda tuzla ezin.Domates ve biber salçalarını bir kaseye alıp tahta kaşıkla karıştırın.Ezilmiş sarımsak, zeytinyağı, tatlı kırmızı biber, galeta unu, çemen tozu, kişniş tozu, kimyon, hardal tozu ve karabiberi ayrı bir kapta harmanlayın.

Hazırladığınız baharat karışımını salça karışımıyla harmanlayıp kıvam almasını sağlayın. Gerekirse sonradan eklediğiniz çok az miktarda ılık su ya da zeytinyağı ilavesiyle kıvamını bağlayın.Kapağı kapalı cam bir kavanozda bir gün boyunca muhafaza edip kahvaltıda sevdiklerinizle paylaşın, farklı sos yapımlarında kullanın.