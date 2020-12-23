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Sürekli sevişmeyi istemek neden olur adet döngüsü ve hormonlar etkili oluyor!

Kadınlarda ve erkeklerde testosteron hormonlarıyla ilişkili olan libido, cinsel dürtüleri tanımlamada kullanılır. Libido yüksekliğinin nedenlerini açıklıyoruz!

Sürekli sevişmeyi istemek neden olur adet döngüsü ve hormonlar etkili oluyor!
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Libido, genellikle cinsel aktivite ya da cinsel dürtü isteğini tanımlamak için kullanılan bir kelimedir. Kadınlarda ve erkeklerde direkt olarak androjen hormonları olarak bilinen testosteron ile ilgilidir. Dönem dönem arzularınızın arttığı zamanlar yaşamanız normaldir. Libinozun yüksek olmasının nedenleri birden fazla olabilir!

Sık sık mastürbasyon yapmak

Cinsel aktiviteler, genel olarak libidomuzu artırır. Dolayısıyla mastürbasyon da dahil olmak üzere sıklıkla cinsel aktivitede bulunmak, fizyolojik uyarılmayı daha kolay hale getirir. Aynı zamanda mastürbasyon sırasında salgılanan dopamin ve testosteron hormonları da bu durumu etkiler.

Adet döngüsü ve hamilelik

Kadınlarda adet döngüsü, bir tür hormon dansı ile süregider. Döngünün belirli evrelerinde yükselen hormonlar, cinsel isteği etkileyebilir. Bazı kadınlar adet döneminde daha fazla cinsel istek duyabilirken, bazıları (hatta çoğunluğu) östrojen hormonunun tavan yaptığı yumurtlama evresinde sekse daha hazır olurlar. Benzer şekilde, hamilelik hormonları da libidoyu doğrudan etkiler.

Beslenme

Afrodizyaklar olarak isimlendirilen bazı besinler, libidoyu yükseltebilir. Örneğin çikolata ve peynirde bulunan feniletilamin (PEA) adlı bir bileşen, beyinde seks sırasındaki hormonal etkiyi tetikleyebiliyor. Istakoz, avokado ve omea-3 içeren bazı besinler de hem genel sağlığımızı, hem de cinsel sağlığımızı destekleyen vitaminler ve mineraller içererek libidomuzu etkileyebiliyor.

Hormonlar

Hormonlar ve cinsel istek düşünüldüğünde, ilk akla gelen hormon testosterondur. Cinsiyetten bağımsız olarak testosteronun cinsel arzu ve işlev üzerindeki etkisi büyüktür. Hormonun fazla seviyede salgılanması libidoyu da yükseltir. Düzenli egzersiz, yumurtlama evresi ve ergenlik gibi birçok neden, testosteron seviyelerinin yükselmesine neden olabilir. Östrojen hormonu da benzer şekilde libido üzerinde etkilidir ancak daha çok, cinsel uyarılma ile birlikte vücutta gerçekleşen fiziksel değişimlerden sorumludur. Genital organlara kan akışının artması ve vajinal ıslanma gibi durumlardan sorumlu olan östrojen, cinsel arzuyu doğrudan etkilemektedir. Dopamin ve oksitosin hormonları da cinsellikle yakından ilişkilidir. Özellikle romantik anlarda bolca salgıladığımız bu hormonlar, ilişkinin ilk zamanlarında libidonun daha yüksek olmasından da sorumludur.

Alkol

Genel olarak birçok kişi, alkolün cinsel isteği artırdığını söyler. Ancak cinsel arzu ve alkol arasındaki bağlantı biraz karmaşıktır. 1995 yılında yapılan bir araştırmaya göre, alkol almak öznel cinsel isteği, hazzı ve uyarılmayı artırırken fizyolojik olarak uyarılmayı azaltabiliyor. Elbette alkolün yatıştırıcı etkisi ile psikolojik olarak daha rahat hissetmenin de alkol-libido ilişkisi üzerinde etkisi var.

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