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Akciğerleri temizleyen karışım tarifi doğal ve sağlıklı!

Zencefil, zerdeçal ve limonu kullanarak hazırlayacağınız doğal kür tarifiyle akciğerlerinizdeki toksikleri temizlemeniz mümkün!

Akciğerleri temizleyen karışım tarifi doğal ve sağlıklı!
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Zencefil, zerdeçal, keçiboynuzu özü, su ve limon biraraya geliyor, ortaya tam bir şifa deposu doğal kür tarifi çıkıyor. Hava kirliliği, tütün kullanımı, akciğer hastalıkları nedeniyle yorulan akciğerlerinizi doğal yöntemlerle temizlemeniz artık mümkün. Bu besinlerin aynı zamanda balgam söktürme, bağışıklık sistemini güçlendirme gibi sağlığa faydaları etkileri de bulunuyor. İşte akciğerleri temizleyen doğal kür tarifi...

Akciğer temizleme kürü malzemeleri:

Yarım tatlı kaşığı toz zencefil
Yarım tatlı kaşığı keçiboynuzu özü
Yarım tatlı kaşığı toz zerdeçal
1 dilim limon
1 bardak dolusu sıcak su

Akciğer temizleme kürü hazırlanışı: Tüm malzemeleri bir bardak sıcak suda karıştırın. Demlenmesi için bardağın ağzını kapatın ve 5 dakika dinlendirin. Gün içerisinde tok karnına tüketebilirsiniz.

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