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2021 saç trendleri neler bob kesim öne çıkıyor!

2021'in en moda saç modellerini merak ediyosanız içeriğimize bir göz atın! İşte 2021'in öne çıkan saç trendleri...

2021 saç trendleri neler bob kesim öne çıkıyor!
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2020'de saçlarda birçok model ön plana çıksa da pandemi nedeniyle saç modasını aksattığımız, dip boyalarını sıkça gördüğümüz bir yıl oldu. 2021 yılında ise 2020 yılının karamsarlığından çıkaran saç modelleri yükselişe geçiyor. 2021 yılının saç trendlerini elmaelma.com okurları için derledik...

Çene Hizasında Bob Kesim

2021 saç trendlerinden şu anda hakim olan en çekici saç kesimlerinden biriyle başlamak istiyoruz. Çene uzunluğundaki bob kesim küt saçlar, Kaia Gerber, Irina Shayk, Hailey Bieber gibi süper modellerin ve Margot Robbie, Emilia Clarke gibi  pek çok yetenekli aktrisin vazgeçilmezi.

Düşük Topuz ve At Kuyruğu

Her iki saç modeli de, zahmetsizce şık ve son derece ışıltılı havasıyla kadınları cezbeder. Bununla birlikte, her iki saç stilinin en önemli avantajları, çok fazla şekillendirme süresi gerektirmemeleri. Ayrıca yaş, yüz özellikleri veya diğer niteliklerden bağımsız olarak çoğu kadına uygundurlar.

Orta Uzunlukta Salaş Küt Kesim

Listemizdeki bir sonraki saç trendi, muhtemelen dünyanın her yerindeki birçok kadın tarafından tercih edilen en yaygın orta uzunlukta saç kesimi olan modern dağınık küt kesim! Bu saç kesiminin en harika avantajı, minimum şekillendirme çabası gerektirmesi ve aynı zamanda her zaman modaya uygun görünmesi, birçok insanı ve özellikle de sürekli meşgul olan ve saç şekillendirme için fazla zamanı olmayanları kendine çekiyor.

Modern Kısa Saçlar

Modern kısa kesiminin önemli avantajı, onunla hiçbir şey yapmanıza gerek kalmamasıdır çünkü kendi başına yeterlidir. Öyleyse, cesur makyajlardan hoşlanıyorsanız ve kısa saçlarınızla oynamaktan korkmuyorsanız, kesinlikle bu kesimi denemelisiniz.

Orta Uzunlukta Omuz Hizasında Saçlar

Son birkaç yıldır saç trendlerini takip ediyorsanız, büyük olasılıkla orta uzunlukta saç kesiminin günümüzün en belirgin trendlerden birine doğru yavaşça geliştiğini biliyorsunuzdur. Bunun dışında, bu kesimle ilgili en güzel şey, herkese uyan nefis omuz uzunluğunda dalgalara sahip olabilmenizdir. Başka bir deyişle, şaşırtıcı bir 2021 saç kesimi arıyorsanız, orta uzunlukta bir kesim sizin için mükemmel bir seçenek olabilir.

Uzun Örgüler

2021’de uzun örgülü saç modelleri çok moda olacak. Bu yüzden uzun saçlarınız varsa ve onlarla çeşitli saç deneyleri yapmaktan hoşlanıyorsanız, o zaman kesinlikle bu modaya uygun saç stilini bu yıl denemeniz gerekiyor.

Saç Aksesuarları

Saç aksesuarları son zamanlarda süper bir geri dönüş yaptılar. Dahası, bugünlerde aksesuarlar, sevimli saç tokalarından, saç bantlarına, eşarplardan kurdelelere ve eski okul bandanalarına kadar çok çeşitli unsurları içeriyor.

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