Bencil insanlara nasıl davranmalı onun seviyesine düşmeyin!

Bencilliği karşısındaki insanın düşüncelerini ve ihtiyaçlarını önemsemeden sadece kendi ihtiyaçlarını ve düşüncelerini ön plana almak olarak tanımlayabiliriz. Eğer etrafınızda bencil insanlar varsa ve karşılarında nasıl davranacağınızı bilemiyorsanız sizin için birkaç tavsiyemiz var.

Kendinize hak ettiğiniz önemi verin

Bencil insanlar duygularınızı sömürürler. Onlara ilgi göstermeniz için can atarlar ama kendileri size vermezler. Duygularınızın kırılmasını istemiyorsanız, kendinize hak ettiğiniz değeri verin. Kendi ihtiyaçlarınızı karşılayın ve egonuzun kırılmasını önleyin. Bencil bir insana açlık duyduğu ilgiyi verebilmek için kendinizi ihmal etmek hiç de akıllıca değildir. Bu sadece sonunda üzülmenizi ve kırılmanızı sağlar.

Onun seviyesine düşmeyin

Bencil insanlar özellikle üzerinize gelip sinirlerinizi bozabilirler. Buna izin vermeyin, provokasyona gelmeyin. Size kaba ya da saygısız davranan bir insana karşı nazik olmak zordur ama ona benzemeniz bir şey değiştirmez. Kendi kişiliğinize odaklanarak, sizi rahatsız eden tavırlar sergileyenden uzaklaşmalısınız, böylece karşınızdaki insanla birlikte kendinizden de nefret etmeye başlamaktan sakınabilirsiniz.

Dünyanın onun etrafında dönmediğini hatırlatın

Kendinden başka bir şeyi önemsemeyen insan elbette sizin duygu ya da düşüncelerinize önem vermeyecektir. Ona dünyanın etrafında dönmediğini hatırlatmakta fayda var ama bunu sözlü yapmanız bir şey değiştirmeyecektir. Bunun yerine kendinizi geri çekerek, her istediğini yerine getirmeyerek daha etkili olursunuz.

Kendi ilginizi çeken konuları gündeme getirin

Bahçe bakımı, politika, doğa sporları, her ne olursa olsun onun konuşmak istediği konuları değil, kendi ilgi alanlarınızı gündeme getirin. Örneğin "Erkek arkadaşımın bana ne dediğine inanmayacaksın!" diye başlarsa, "Vizyona giren şu filmi izledin mi?" diye cevaplayabilirsiniz. Ne kadar rastgele ve bencil insanın ilgisiz olduğu bir mevzu seçerseniz, o kadar iyi. Kendinizi ön plana koyun, ta ki onun bencil hikayelerini dinlemek istemediğinizi anlayıp, başkalarını rahatsız etmeye yönelene kadar.

İlgi ile beslenen bu insanı aç bırakın

Başkalarını önemsemeyen bencil bir insanla başa çıkmak için oldukça güçlü bir stratejidir. Hüner medeni olabilmektir ama ona ihtiyacı olan ilgiyi vermemelisiniz. Tepkilerinizi çekimser yorumlar ve mülayim kelimelerle sınırlayın. Örneğin "Ah, bunu gerçekten sana nasıl yapabildi?" yerine "Hayat böyle" gibi. Bu onları şaşırtacak ve geçici bir süre de olsa dengelerini bozacaktır. Unutmayın ilgi ile besleniyorlar, vermezseniz en kötü sizden uzaklaşmayı tercih ederler. Bunun da bir kayıp olacağını kimse söyleyemez.