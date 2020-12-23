Evde yüz için nemlendirici krem yapımı cildinize nem kazandıracak!

Hassas cilde sahip olanlar için kış ayları cilt problemleriyle geçiyor. Sizin de elleriniz kurumaya, yüzünüzde pul pul dökülmeler olmaya başladıysa cildinize bakmanızın vakti geldi demektir. Kozmetik ürünlerine artık para harcamadan evde hazırlayacağınız 2 malzemeyle nemlendircinizi bile kendiniz yapabilirsiniz. Avokado ve mango yağı ile hazırlayabileceğiniz bu nemlendiriciyi hem yüzünüze hem de vücudunuza rahatlıkla uygulayabilirsiniz!

Ev yapımı cilt nemlendiricisi tarifi

Malzemeler:

2 çorba kaşığı avokado yağı, 2 yemek kaşığı mango yağı

Nasıl yapılır?

Avokado ve mango yağını cam bir kaseye koyun. Hafifçe karıştırın, biraz bekleyin ve karışımı cam bir kavanoza ya da spreyli şişeye aktarın. Hepsi bu kadar! Her duştan sonra vücudunuza, ellerinize ve yüzünüze uygulayabilirsiniz.