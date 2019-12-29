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Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal derin göğüs dekoltesiyle tepkileri üzerine çekti!

Sevgilisi Kemal Ayvaz ile dünya evine giren fenomen gelin Hanife Gürdal, paylaştığı nikah fotoğrafında göğüs dekoltesiyle takipçilerini kızdırdı.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal derin göğüs dekoltesiyle tepkileri üzerine çekti!
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Bir dönemin televizyon tarihine damga vuran evlilik programlarına gelin adayı olarak katılıp kısa sürede fenomen haline gelen ve sonrasında başörtüsünü çıkarma kararı aldığı için gündemden düşmeyen Hanife Gürdal, sevgilisi Kemal Ayvaz ile geçtiğimiz günlerde dünya evine girmişti. Sosyal medya hesabından nikahına ait fotoğrafları paylaşmaya devam eden Gürdal'ın göğüs dekoltesi tekrar gündeme geldi.

Göğüs dekoltesi tepkilerin odağı oldu

Eşi Kemal Ayvaz'la çekilmiş nikah fotoğrafını paylaşan Gürdal'ın derin göğüs dekoltesi dikkatleri çekti. Nikah kıyafetinden dolayı sürekli eleştirilen Gürdal'ın dekoltesini ön plana çıkardığı fotoğraf takipçilerinden tepki topladı.

"Nasıl bu kadar açılabildin?"

Gürdal'ın "Dünyada çok erkek var, kimileri de çok yakışıklı ama ben, her bir hattı, hatta her bir tavrı bana hayatımın en büyük ve en tatlı anılarını hatırlatan bir yüzü bir daha nerede bulabilirim? Karl Marx'ın eşine yazdığı mektuptan alıntı" notuyla paylaştığı romantik fotoğrafın altına, takipçileri "Bu kadar nasıl açabiliyorsun?" , "Fotoğrafı paylaşma amacın ve dikkat çekmek istediğin nokta çok belli" şeklinde yorumlarda bulundu. 

Ani bir evlenme kararı aldı

Sosyal medya hesabından takipçileriyle her anını paylaşan Hanife Gürdal, evleneceğini takipçilerinden gizli tuttu. Evlenme kararını kuaförde paylaşım yaparak duyuran Gürdal, bir süredir aşk yaşadığı fotoğrafçısı Kemal Ayvaz sadece ailelerin katıldığı nikah töreniyle evlendi.

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