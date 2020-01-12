Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın göğüslerini sallayarak dans etmesi olay!

Bir dönem reyting rekorları kıran evlilik programlarıyla meşhur olan ve sonrasında yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Naz Mila, sosyal medya hesabından dans ettiği anların görüntüsünü paylaştı. Fenomen gelin adayı bu paylaşımıyla yüzlerce beğeni aldı.

Göğüslerini sallayarak dans etti

Geçtiğimiz günlerde kendisine son model bir cip alan Naz Mila, dün akşam arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti. Bir gece kulübüne giden Mila, tercih ettiği iç çamaşırsız giydiği deri göğüs ve sırt dekolteli mini bir elbiseyle bakışları üzerine topladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde iyice eğlenen Mila, bir ara göğüslerini sallayarak dans etti. Göğüslerini sallarken frikik vermekten çekinen Mila, elleriyle de göğüslerini kapattı.

Paylaşımını yorumlara kapadı

Her anını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Mila, kıvrak dansını da paylaşmayı ihmal etmedi. Videoya herhangi bir not düşmeyen Naz Mila, gönderisini yorumlara kapattı.