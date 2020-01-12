search menu
search
close

Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın göğüslerini sallayarak dans etmesi olay!

Evlilik programıyla adını Türkiye'de duyuran fenomen gelin Naz Mila göğüslerini sallayarak dans etmesi sosyal medyayı salladı!

Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın göğüslerini sallayarak dans etmesi olay!
-A A+

Bir dönem reyting rekorları kıran evlilik programlarıyla meşhur olan ve sonrasında yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Naz Mila, sosyal medya hesabından dans ettiği anların görüntüsünü paylaştı. Fenomen gelin adayı bu paylaşımıyla yüzlerce beğeni aldı.

Göğüslerini sallayarak dans etti

Geçtiğimiz günlerde kendisine son model bir cip alan Naz Mila, dün akşam arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti. Bir gece kulübüne giden Mila, tercih ettiği iç çamaşırsız giydiği deri göğüs ve sırt dekolteli mini bir elbiseyle bakışları üzerine topladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde iyice eğlenen Mila, bir ara göğüslerini sallayarak dans etti. Göğüslerini sallarken frikik vermekten çekinen Mila, elleriyle de göğüslerini kapattı.

Paylaşımını yorumlara kapadı

Her anını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Mila, kıvrak dansını da paylaşmayı ihmal etmedi. Videoya herhangi bir not düşmeyen Naz Mila, gönderisini yorumlara kapattı.

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bilim insanları açıkladı! İşte dünyanın en sağlıklı besini! Bilim insanları açıkladı! İşte dünyanın en sağlıklı besini!
Organik
Düğün fotoğraflarını kaldırmıştı! Hanife'den kafa karıştıran paylaşım! Düğün fotoğraflarını kaldırmıştı! Hanife'den kafa karıştıran paylaşım!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ödem söktüren çay tarifleri!
Ödem söktüren çay tarifleri!
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor'!
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor'!
Ünlü manken podyumda öyle bir şey yaptı ki gören şaştı kaldı
Ünlü manken podyumda öyle bir şey yaptı ki gören şaştı kaldı
''Eskisi kadar azgınım demişti'' şimdi görenler tanıyamıyor!
''Eskisi kadar azgınım demişti'' şimdi görenler tanıyamıyor!
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Yatakta bacaklarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı!
Yatakta bacaklarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı!
Önceki Haberler
Bu besin böbrekleri temizliyor!
Bu besin böbrekleri temizliyor!
Murat Boz'dan takdir toplayan deprem açıklaması!
Murat Boz'dan takdir toplayan deprem açıklaması!
Bitter çikolata yemek için 8 harika sebep!
Bitter çikolata yemek için 8 harika sebep!
İbrahim Kutluay Edvina Sponza ile barıştı!
İbrahim Kutluay Edvina Sponza ile barıştı!
Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi!
Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi!
Neslihan Doğrusöz aşka geldi: Kadınım, güzel eşim!
Neslihan Doğrusöz aşka geldi: Kadınım, güzel eşim!
Kusursuz bir eyelinerın püf noktaları!
Kusursuz bir eyelinerın püf noktaları!
Mustafa Sandal eski eşi Emina'ya övgü yağdırdı!
Mustafa Sandal eski eşi Emina'ya övgü yağdırdı!
Yorumlar