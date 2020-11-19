search menu
search
close

Genç müzisyen Şahan Dinç maganda kurşunu nedeniyle sağ gözünü kaybetti

Müzisyen ve şarkıcı Şahan Dinç, evinin penceresinden sokağındaki kavgaya bakarken bir maganda kurşunu gözüne isabet etti. Genç şarkıcı sağ gözünü kaybetti.

Genç müzisyen Şahan Dinç maganda kurşunu nedeniyle sağ gözünü kaybetti
-A A+

Müzisyen Şahan Dinç, İstanbul Kurtuluş'ta evinin penceresinde maganda ateşinin hedefi oldu. Silahlı tartışmada pompalı tüfekten çıkan saçmalar genç müzisyenin gözüne isabet etti. 

"Sağ gözünü kaybetti ve gözüne protez takıldı"

Şahan Dinç'in yaşadığı korkunç kazanın ardından açıklama yapan menajeri Harun Akbulut, "Şahan Dinç, iki gün önce Kurtuluş'taki evinin önünde çıkan silahlı kavgayı duyunca evinin penceresinden bakıyor ve o anda pompalı tüfekten çıkan saçmalar arkadaşımızın yüzüne isabet ediyor. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde ameliyata alınan Şahan, sağ gözünü kaybetti ve gözüne protez takıldı. Yüzünde ve vücudundaki saçma parçaları çıkartılmış ama gözünün içindeki üç parça riskli olduğu için alınmamış. Pandemi süreci olduğu için hastane, evde olmasının daha sağlıklı olacağını söylemiş. Kendisi bugün çıktı ve evde bitkin, ağrılı yatıyor" dedi.

Öte yandan silahlı kavga ile ilgili adli işlemlerin de başlatacağı öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Vitamin deposu: Kremalı ıspanak çorbası Vitamin deposu: Kremalı ıspanak çorbası
Yemek
Tuba'dan Cem'e sert eleştiri!Yaşlanmış insan deyip ağzına geleni saydı Tuba'dan Cem'e sert eleştiri!Yaşlanmış insan deyip ağzına geleni saydı
Magazin
En Güncel Galeriler
Mert Fırat ile İdil Fırat'ın bebeklerinden ilk fotoğraf! Beğeni yağdı!
Mert Fırat ile İdil Fırat'ın bebeklerinden ilk fotoğraf! Beğeni yağdı!
Ünlü çift oğullarının 1. yaş gününü böyle kutladı!
Ünlü çift oğullarının 1. yaş gününü böyle kutladı!
20 yıl sonra Kırmızıgül'le barışan Alişan'dan bomba itiraflar!
20 yıl sonra Kırmızıgül'le barışan Alişan'dan bomba itiraflar!
İclal Aydın kızı Lal'i paylaştı! Güzelliğini annesinden almış dedirtti
İclal Aydın kızı Lal'i paylaştı! Güzelliğini annesinden almış dedirtti
Adını Feriha Koydum Lara'nın inanılmaz değişimi! Her pozu ayrı olay!
Adını Feriha Koydum Lara'nın inanılmaz değişimi! Her pozu ayrı olay!
Sütyen paylaşımıyla olay olmuştu! Cesur pozları gündem oldu!
Sütyen paylaşımıyla olay olmuştu! Cesur pozları gündem oldu!
Önceki Haberler
Hamilelik çatlaklarından bu yağ ile kurtulacaksınız!
Hamilelik çatlaklarından bu yağ ile kurtulacaksınız!
Cildiniz parlayacak: Bal maskesi tarifi
Cildiniz parlayacak: Bal maskesi tarifi
Koronavirüse yakalanan Arda'dan kötü haber!
Koronavirüse yakalanan Arda'dan kötü haber!
9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show'un 2. bölüm konukları da bomba!
9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show'un 2. bölüm konukları da bomba!
Kadınlarda jinekolojik kanserler artıyor!
Kadınlarda jinekolojik kanserler artıyor!
İşte sedef hastalığının en etkili tedavi yöntemi!
İşte sedef hastalığının en etkili tedavi yöntemi!
Sabancı ailesi kız istedi! Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı evleniyor!
Sabancı ailesi kız istedi! Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı evleniyor!
Sol göz seğirmesi meğer bundan oluyormuş!
Sol göz seğirmesi meğer bundan oluyormuş!
Yorumlar