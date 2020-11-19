search menu
search
close

Hamilelik çatlakları nasıl geçer kakao yağı mucizevi etki yaratıyor!

Her kadının korkulu rüyası olan hamilelik çatlaklarından korunmanın yollarını sizler için araştırdık. Kakao yağının mucizevi etkisine inanamayacaksınız.

Hamilelik çatlakları nasıl geçer kakao yağı mucizevi etki yaratıyor!
-A A+

Hamilelik çatlakları nasıl geçer? Hamilelik çatlaklarını geçirmenin yolları neler?  Elmaelma.com olarak sizlere evde hamilelik çatlaklarını geçirmenin ve dahası oluşmaması için nasıl önlem alabileceğinizin yollarını araştırdık. İşte yapmanız gerekenler! 

Hamilelik çatlakları için evde uygulanabilecek 5 yöntem

Şeker peelingi yapın 

Hamilelik çatlaklarını engellemenin en önemli yollarından bir tanesi cilde şeker peelingi yapmak olacaktır. Cildi şekerle ovmak çatlağın olduğu bölgeyi temizlemektedir. Yapmanız gereken şey,bir bardak şekeri badem yağı veya hindistancevizi yağı ile az bir miktarda karıştırmak ve bölgeye uygulamak. Heosi bu kadar. 

 Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağı ve kakao yağı da yine cilt çatlaklarının oluşmaması için oldukça faydalıdır. Cildi nemli tutarak, yırtılmasını engelleyen bu iki yağ, ciltte oluşan kırmızı lekelerinde yok olmasını sağlamaktadır. 

A vitaminini unutmayın

A vitamini retinoid olarak adlandırılır. Retinoidler cildin daha pürüzsüz ve genç görünmesini sağlar. Kozmetik kremlerin çoğunda kullanılır. A vitamini içeren bir kozmetik kremi kullanabilir ya da A vitamini içeren besinleri tüketmekle işe başlayabilirsiniz. 

Aloe vera

Aloe vera için bir çatlak kürü olarak kullanılabilir. Saf aloe vera hem doğal bir iyileştirici madde hem de iyi bir cilt yumuşatıcısıdır. Bu, hamilelik çatlakları için denemek için ideal bir ev kürüdür. Elde ettiğiniz bir aleovera kremini her gün duştan sonra uyuglayabilirsiniz. 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Vitamin deposu: Kremalı ıspanak çorbası Vitamin deposu: Kremalı ıspanak çorbası
Yemek
Tuba'dan Cem'e sert eleştiri!Yaşlanmış insan deyip ağzına geleni saydı Tuba'dan Cem'e sert eleştiri!Yaşlanmış insan deyip ağzına geleni saydı
Magazin
En Güncel Galeriler
Mert Fırat ile İdil Fırat'ın bebeklerinden ilk fotoğraf! Beğeni yağdı!
Mert Fırat ile İdil Fırat'ın bebeklerinden ilk fotoğraf! Beğeni yağdı!
Ünlü çift oğullarının 1. yaş gününü böyle kutladı!
Ünlü çift oğullarının 1. yaş gününü böyle kutladı!
20 yıl sonra Kırmızıgül'le barışan Alişan'dan bomba itiraflar!
20 yıl sonra Kırmızıgül'le barışan Alişan'dan bomba itiraflar!
İclal Aydın kızı Lal'i paylaştı! Güzelliğini annesinden almış dedirtti
İclal Aydın kızı Lal'i paylaştı! Güzelliğini annesinden almış dedirtti
Adını Feriha Koydum Lara'nın inanılmaz değişimi! Her pozu ayrı olay!
Adını Feriha Koydum Lara'nın inanılmaz değişimi! Her pozu ayrı olay!
Sütyen paylaşımıyla olay olmuştu! Cesur pozları gündem oldu!
Sütyen paylaşımıyla olay olmuştu! Cesur pozları gündem oldu!
Önceki Haberler
Cildiniz parlayacak: Bal maskesi tarifi
Cildiniz parlayacak: Bal maskesi tarifi
Koronavirüse yakalanan Arda'dan kötü haber!
Koronavirüse yakalanan Arda'dan kötü haber!
9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show'un 2. bölüm konukları da bomba!
9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show'un 2. bölüm konukları da bomba!
Kadınlarda jinekolojik kanserler artıyor!
Kadınlarda jinekolojik kanserler artıyor!
İşte sedef hastalığının en etkili tedavi yöntemi!
İşte sedef hastalığının en etkili tedavi yöntemi!
Sabancı ailesi kız istedi! Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı evleniyor!
Sabancı ailesi kız istedi! Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı evleniyor!
Sol göz seğirmesi meğer bundan oluyormuş!
Sol göz seğirmesi meğer bundan oluyormuş!
Berfu-Eser Yenenler çiftinin ikinci bebeklerinin ismi belli oldu!
Berfu-Eser Yenenler çiftinin ikinci bebeklerinin ismi belli oldu!
Yorumlar