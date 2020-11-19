Hamilelik çatlakları nasıl geçer kakao yağı mucizevi etki yaratıyor!

Hamilelik çatlakları nasıl geçer? Hamilelik çatlaklarını geçirmenin yolları neler? Elmaelma.com olarak sizlere evde hamilelik çatlaklarını geçirmenin ve dahası oluşmaması için nasıl önlem alabileceğinizin yollarını araştırdık. İşte yapmanız gerekenler!

Hamilelik çatlakları için evde uygulanabilecek 5 yöntem

Şeker peelingi yapın

Hamilelik çatlaklarını engellemenin en önemli yollarından bir tanesi cilde şeker peelingi yapmak olacaktır. Cildi şekerle ovmak çatlağın olduğu bölgeyi temizlemektedir. Yapmanız gereken şey,bir bardak şekeri badem yağı veya hindistancevizi yağı ile az bir miktarda karıştırmak ve bölgeye uygulamak. Heosi bu kadar.

Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağı ve kakao yağı da yine cilt çatlaklarının oluşmaması için oldukça faydalıdır. Cildi nemli tutarak, yırtılmasını engelleyen bu iki yağ, ciltte oluşan kırmızı lekelerinde yok olmasını sağlamaktadır.

A vitaminini unutmayın

A vitamini retinoid olarak adlandırılır. Retinoidler cildin daha pürüzsüz ve genç görünmesini sağlar. Kozmetik kremlerin çoğunda kullanılır. A vitamini içeren bir kozmetik kremi kullanabilir ya da A vitamini içeren besinleri tüketmekle işe başlayabilirsiniz.

Aloe vera

Aloe vera için bir çatlak kürü olarak kullanılabilir. Saf aloe vera hem doğal bir iyileştirici madde hem de iyi bir cilt yumuşatıcısıdır. Bu, hamilelik çatlakları için denemek için ideal bir ev kürüdür. Elde ettiğiniz bir aleovera kremini her gün duştan sonra uyuglayabilirsiniz.