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Oyuncu Salma Hayek, okyanusta amuda kalktığı anları paylaştı

Meksikalı oyuncu Salma Hayek, okyanusta yüzerken amuda kalktı. O anda çekilen bir kareyi Instagram'da paylaşan 54 yaşındaki yıldıza takipçileri beğeni yağdırdı.

Oyuncu Salma Hayek, okyanusta amuda kalktığı anları paylaştı
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Salma Hayek eşi François Henri Pinault ve kızı Paloma Valentina ile birlikte yeni yıl heyecanını tropikal bir bölgede yaşadı. Hayek, konumunu paylaşmadığı bu tropikal bölgede çektiği pozlarını da sık sık sosyal medya sayfasından paylaştı.

Hayranları övgü yağdırdı

Bir çocuk annesi Hayek'in , suyun içinde amuda kalktığı fotoğrafı ise kısa sürede hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Hollywood yıldızının paylaşımları arasında yüzerken çekilen başka pozları da yer aldı. 

Formunun sırrı merak ediliyor

Hayek'in takipçileri bu paylaşımların ardından ona ilerleyen yıllara rağmen nasıl bu kadar formda kalabildiğini sordu. Güzel oyuncu, 2020 yılını uğurlayıp 2021'i karşıladığı dönemden beri fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaktan geri durmuyor.

 

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