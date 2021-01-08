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Yumurtalık kanserinde sıcak kemoterapi tedavisi nasıl uygulanır uzmanlar açıklıyor!

Her 80 kadından 1’inde ömrünün bir döneminde yumurtalık kanseri görülebiliyor. Peki yumurtalık kanserinde sıcak kemoterapi tedavisi nasıl uygulanıyor?

Yumurtalık kanserinde sıcak kemoterapi tedavisi nasıl uygulanır uzmanlar açıklıyor!
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"Her 80 kadından 1’inde ömrünün bir döneminde yumurtalık kanseri görülebilir. Yumurtalık kanseri hastalarının yüzde 70 ila 80’i ileri evrede tanı alıyor. Çünkü yumurtalık kitleleri, kendi etrafında dönüp ağrıya yol açmadığı sürece veya yayılıp karın içerisinde sıvı oluşturmadığı sürece şikayete yol açmaz ve fark edilemez.  "

Yumurtalık kanseri tedavisinde sıcak kemoterapi alan hastaların almayanlara göre ortalama 16 ay daha uzun yaşadığının belirlendiğini söyleyen Jinekolojik Onkoloji ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, tedavi hakkında önemli bilgiler verdi.

“GAZ SANCISI BELİRTİLERDEN BİRİ”

Karın içinde biriken sıvı, bir noktadan sonra karın şişliğine ve hatta kilo alımına yol açabilir. Bunun yanı sıra, over kanserinde kabızlık, gaz sancısı gibi hemen herkeste zaman zaman olabilen müphem sindirim sistemi şikayetleri gelişebilir.

CERRAHİDE TÜMÖR KALMAMASI ÖNEMLİ

Over kanserinde sağ kalımı belirleyen en önemli faktör, ameliyat kalitesi (tümör kalıp kalmaması) ve kemoterapiyle alınacak cevaptır. Hastaların ameliyat olacakları merkezi ve cerrahı seçerken, ameliyatta tümör kalamama oranlarına dikkat etmeleri gerekir. Dünyanın önde gelen merkezlerinde 100 hastanın 45-80’inde bu başarı yakalanmaktadır. Kendi serimizde, hastalarımızın yüzde 78’inde tümör kalmama başarısına ulaşmaktayız. Tümör kalmaması amacıyla yapılan over kanseri ameliyatları, 8-9 saate dek sürebilmektedir.

“SICAK KEMOTERAPİ İLE BAŞARI YÜKSEK”

Sıcak kemoterapi, uygun hastalarda, yumurtalık kanseri (over kanseri) ameliyatında tümör çıkarma işlemleri bittikten sonra, yaklaşık 42 santigrat derecede ısıtılmış kemoterapi ilaçlarının karın boşluğuna uygulandığı tedavi yöntemidir. Bunun altında yatan mantık, ısıtılmış ilacın mikroskobik tümör hücrelerine penetrasyonunun daha derin olması ve sitotoksik yani tümör hücrelerini öldürücü etkisinin daha fazla olmasıdır. Henüz, over kanserinde standart tedaviye geçmemiştir ama yapılan iki önemli klinik çalışmanın sonuçlarına ve kendi deneyimlerimize dayanarak, belli hasta grubunda sıcak kemoterapiyi önerebiliyoruz. Deneyimli eller altında, sıcak kemoterapiye bağlı ameliyat sonrası gelişecek riskler minimumdur.

KAYNAK:MAHMURE

 

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