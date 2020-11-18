George Clooney kimdir 14 milyon doları arkadaşlarına dağıttı!

Ünlü oyuncu George Clooney'nin, gençlik döneminde kendisine destek olan 14 arkadaşını, 'evine yemek yemeye' diye davet edip birer milyon dolar dağıttığı yönünde haberler çıkmıştı. Clooney arkadaşlarına 1'er milyon dolar dağıttığı haberlerini doğruladı.

"Onlarsız sahip olduklarımın hiçbirinin olmayacağını düşündüm"

Hollywood yıldızı, ünlü olmadan önce kendisine yardım eden dostlarına minnet borcunu ödediği yönündeki söylentileri ilk kez kendi ağzından doğruladı. 59 yaşındaki oyuncu, kazandığı parayı arkadaşlarına vermekten mutlu olduğunu belirterek "Sahip olduğum tek şey, 35 yıl boyunca bana şu ya da bu şekilde yardım etmiş olan adamlardı. Onlarsız şimdi sahip olduklarımın hiçbirinin olmayacağını düşündüm. Bana bir otobüs çarparsa hepsinin vasiyetimin içinde olacağını düşündüm. Sonra neden otobüs çarpmasını bekliyorum ki dedim" ifadelerini kullandı.

Peki George Clooney kimdir?

George Timothy Clooney (d. 6 Mayıs 1961 - Kentucky, ABD) ABD'li yönetmen, yapımcı, senarist ve aktör.

1961'de Lexington, Kentucky'de Nina ve Nick Clooney çiftinin çocuğu olarak doğdu. Adelia adlı bir ablası vardır. Birkaç yıl Northern Kentucky Üniversitesi'nde öğrenim gördükten sonra kuzeni Miguel Ferrer aracılığıyla aktörlüğe ilk adımını attı.

Milton Katselas'dan aktörlük eğitimi aldı. 1978'de Centennial dizisindeki rolüyle ilk kez ekranda göründü. 1982 yılında Los Angeles'a taşındıktan sonra filmlerde ufak tefek roller almaya başladı.

1994'te başlayan ER adlı televizyon dizisindeki Dr. Doug Ross rolünü 5 sezon sürdürdü ve bu rolü sayesinde büyük şöhret kazandı. Ayrıca Emmy ve Altın Küre'ye çeşitli seferler aday gösterildi. ER devam ederken Hollywood'un önemli filmlerinde görünmeye başladı.

1996'da Günbatımından Şafağa filminde oynadı. 1997'de Joel Schumacher'in yönettiği, Nicole Kidman ve Chris O'Donnell'ın da yönettiği Batman & Robin filminde Bruce Wayne'i canlandırdı.

1998'de Steven Soderbergh'in Aşk ve Para filminde yer aldı, sonraki yıllarda Soderbergh'in başka filmlerinde de oynadı.

2000'de Coen Kardeşler'in Nerdesin Be Birader (O Brother, Where Art Thou?) filmindeydi.

2001'de Ocean's Eleven filminde Danny Ocean karakteriyle başrolde oynadıktan sonra yıldızı iyice parladı ve yüksek bütçeli filmlerde oynamaya başladı. Serinin sonraki 2 filminde de aynı rolü sürdürdü. 2005'te oynadığı Syriana filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar kazandı.

2013'te Alfonso Cuaron'un Yerçekimi'nde başrolü Sandra Bullock ile paylaştı. Çok sayıda ünlü kadınla birliktelik yaşayan Clooney, 1989'dan 1993'e kadar Talia Balsam ile evli kaldı. 2014'te kendisinden 17 yaş küçük Lübnan kökenli İngiliz avukat Amal Alamuddin ile evlendi. Clooney zaman zaman çeşitli dergilerin anketlerinde yaşayan en seksi erkek seçilmiştir.

Los Angeles'ta yaşayan Clooney, ayrıca İtalya'da Como Gölü yakınlarındaki Laglio'da, Meksika'da ve İngiltere'de ev sahibidir. Birleşmiş Milletler'in Barış Elçisi olan sanatçı, birçok yardım kampanyasında ve siyasi konularda ön planda yer almakta, fikirlerini belirtmektedir.

People Dergisi tarafından 1997 ve 2006 yıllarında yaşayan en seksi erkek seçidi.

1997 yılında en iyi giyinen televizyon yıldızı seçildi.