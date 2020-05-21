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Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! işte son hali

MFÖ Grubu'nun maskenin önemine dikkat çekmek için bir şarkı paylaştığı görüntülerde tekrar kanser tedavisine başlayan Özkan Uğur'un zayıflığı dikkat çekti.

Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! işte son hali
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Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ, koranavirüs ile mücadele kapsamında, vatandaşlara çağrıda bulunmak için yeniden bir araya geldi. Ayrılmaz üçlüden Özkan Uğur'un yeniden lenf kanserine yakalanması hayranlarını çok üzmüştü. Uzun süredir ekranlarda göremediğimiz Özkan Uğur'un zayıflığı görüntülerde dikkat çekti. 

23 Nisan'daki konsere katılamamıştı 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Gülhane Parkı'nda düzenlenen konsere, tedavisi nedeniyle katılamayan, Uğur, 2013 yılında lenf kanserini yenmiş, ancak bir süre önce yeniden tedavi görmeye başlamıştı. Usta müzisyen, üç hafta önce sağlık durumu hakkında bilgi vermiş ve "Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Tedavi sürecim olumlu gidiyor" demişti.

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