Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak

Geçtiğimiz yıl Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'Şahsiyet' dizisinde canlandırdığı 'Agah Beyoğlu' karakteri ile 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan usta oyuncu Haluk Bilginer'in İngiliz dizisinde başrol oynayacağı öğrenildi. , İngiliz yapımı 'Alex Rider' ismli dizide kötü adam Dr. Hugo Greif'i canlandıracak usta oyuncunun yanı sıra dizide Vicky McClure, Andrew Buchan ve Stephen Dillane gibi deneyimli oyuncular da yer alacak.

EMMY ödülünü kazanmıştı

Haluk Bilginer, geçtiğimiz yıl kasım ayında Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'Şahsiyet' dizisinde canlandırdığı 'Agah Beyoğlu' karakteri ile 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü almıştı.

Dizinin konusu

14 yaşındaki Alex Rider'ın dünyası, amcasının şüpheli ölümüyle altüst olur. Alex sadece birkaç gün içinde bir öğrenciden gizli servise hizmet eden bir ajana dönüşür. Üstelik seçme şansı da yoktur. Acımasız komando eğitimlerine katılmak ve başkalarının onun için çizdiği kadere razı olmak, özel tasarım silahlarıyla birlikte ilk görevine gitmek zorundadır.