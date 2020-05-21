search menu
search
close

Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak

'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan usta oyuncu Haluk Bilginer, İngiliz yapımı 'Alex Rider' dizisinde başrol oynayacak.

Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak
-A A+

Geçtiğimiz yıl Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'Şahsiyet' dizisinde canlandırdığı 'Agah Beyoğlu' karakteri ile 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan usta oyuncu Haluk Bilginer'in İngiliz dizisinde başrol oynayacağı öğrenildi. , İngiliz yapımı 'Alex Rider' ismli dizide kötü adam Dr. Hugo Greif'i canlandıracak usta oyuncunun  yanı sıra dizide Vicky McClure, Andrew Buchan ve Stephen Dillane gibi deneyimli oyuncular da yer alacak.

EMMY ödülünü kazanmıştı 

Haluk Bilginer, geçtiğimiz yıl kasım ayında Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'Şahsiyet' dizisinde canlandırdığı 'Agah Beyoğlu' karakteri ile 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü almıştı.

Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak

Dizinin konusu 

14 yaşındaki Alex Rider'ın dünyası, amcasının şüpheli ölümüyle altüst olur. Alex sadece birkaç gün içinde bir öğrenciden gizli servise hizmet eden bir ajana dönüşür. Üstelik seçme şansı da yoktur. Acımasız komando eğitimlerine katılmak ve başkalarının onun için çizdiği kadere razı olmak, özel tasarım silahlarıyla birlikte ilk görevine gitmek zorundadır.

Emmy ödülünü alan Haluk Bilginer'den olay açıklama kendimden çok Türkiye için mutluyumEmmy ödülünü alan Haluk Bilginer'den olay açıklama kendimden çok Türkiye için mutluyum

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bu diyet 5 günde 2 ila 4 kilo verdiriyor! Bu diyet 5 günde 2 ila 4 kilo verdiriyor!
Diyet
Sinan'ın doğum günü pastasını görenler eleştiri yağmuruna tuttu! Sinan'ın doğum günü pastasını görenler eleştiri yağmuruna tuttu!
Magazin
En Güncel Galeriler
İstanbul'u terketmişti! Doğayla iç içe yeni yaşamını anlattı!
İstanbul'u terketmişti! Doğayla iç içe yeni yaşamını anlattı!
Jennifer Lopez'in son paylaşımı korkuttu! Fotoğraftaki detay şoke etti
Jennifer Lopez'in son paylaşımı korkuttu! Fotoğraftaki detay şoke etti
Neslihan Atagül öyle bir yerine dövme yaptırdı ki…
Neslihan Atagül öyle bir yerine dövme yaptırdı ki…
Bu pozuna tepki yağdı: ‘Müşteri bekleyen eskort…’!
Bu pozuna tepki yağdı: ‘Müşteri bekleyen eskort…’!
Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi!
Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi!
Bir tuhaf gelenek! Gerdeğe konukların gözü önünde giriyorlar!
Bir tuhaf gelenek! Gerdeğe konukların gözü önünde giriyorlar!
Önceki Haberler
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Bayram kahvaltılarına yakışır:Tepsi Çöreği
Bayram kahvaltılarına yakışır:Tepsi Çöreği
48 yaşındaki Defne'den olay poz! Beğeni yağmuruna tutuldu!
48 yaşındaki Defne'den olay poz! Beğeni yağmuruna tutuldu!
Vücudunuzda parazit olduğunun 10 kanıtı!
Vücudunuzda parazit olduğunun 10 kanıtı!
Enfes buluşma: Mini köfteli semizotu tarifi
Enfes buluşma: Mini köfteli semizotu tarifi
Kayseri mutfağından: Nevzine tatlısı
Kayseri mutfağından: Nevzine tatlısı
Uçuktan doğal yöntemlerle kurtulmak istiyorsanız...
Uçuktan doğal yöntemlerle kurtulmak istiyorsanız...
Mali, torununun fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri şaşırttı!
Mali, torununun fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri şaşırttı!
Yorumlar