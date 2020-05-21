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Göz şekline uygun makyaj önerileri nelerdir aşağı çekik gözlere sahipseniz...

Göz şekillerine göre nasıl makyaj yapılacağını sizler için araştırdık. Bu öneriler sayesinde daha etkileyici bakışlara sahip olabileceksiniz.

Göz şekline uygun makyaj önerileri nelerdir aşağı çekik gözlere sahipseniz...
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Aynı yapılsa da  makyaj kişiden kişiye göre farklılık göstermektedir. Çünkü herkesin yüz şekli ve göz yapısı farklıdır. Özellikle gözlere yapılan makyaj kimi zaman kişiyi vezir kimi zamanda rezil edebiliyor. Bu nedenle göz makyajı yaparken normalden daha fazla dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü göz şekillerine göre makyaj yapma tekniği değişiyor. Biz de elmaelma.com olarak sizlere göz şekline uygun makyaj önerilerini hazırladık. İşte dikkat etmeniz gerekenler! 

Aşağı çekik gözlere sahipseniz... 

Aşağı çekik göz şekline sahipseniz eyeliner ve göz kalemiyle gözlerinizi yukarı çekebilirsiniz. Kesnlikle açık renk far sürmelisiniz. Dikkatedeceğiniz önemli bir noktada farı kirpik diplerine sürmek olacaktır. 

Büyük gözlere sashipseniz... 

Göz pınarına koyu renk far sürülmesi ve koyu far paletlerinin tercih edilmesi büyük gözlere çok yakışır. Bu göz tipine eyeliner ve siyah göz kalemi çok yakışacaktır

Gözleriniz yukarı doğru çekikse... 

İnceden kalına doğru çekilen bir eyeliner bu göz tipinde harika gözükecektir. Bu göz yapısına sahip olan kişilerin aydınlık renkleri seçmesi daha yerinde bir karar olacaktır. 

 

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