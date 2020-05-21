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Vişnenin faydaları nelerdir kaliteli uykuya yardımcı oluyor!

Yaz mevsiminin gelmesiyle akla ilk gelen meyvelerdendir vişne. Severek tükettiğimiz vişnenin bilmediğimiz birçok faydası vardır. İşte vişnenin faydaları...

Vişnenin faydaları nelerdir kaliteli uykuya yardımcı oluyor!
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Yaz mevsiminin gelmesiyle akla ilk gelen meyvelerden birtanesi vişnedir. Ekşi tadıyla yaz günlerinin ferahlık kaynağı vişne hemen hemen herkesin severek tükketiği bir meyvedir. Vişne hem ham haliyle tüketilmekte hem yiyeceklerin içine lezzet vermesi için kullanılılır ayrıca çok sevilen içeceklerde de kullanılır. Vişne, A, C ve E vitaminleri konusunda oldukça zengin bir kaynaktır. Ayrıca bağışıklık sistemini etkileyecek olumsuzlukları engelleyebilen de bir meyvedir. Vişne, güçlü bir antioksidan ve anti aging deposudur ve sağlık ve birçok hastalık tedavisinde kullanılır. Peki vişnenin bilinmeyen faydaları nelerdir? İşte vişnenin bilinmeyen faydaları...

Uykuyu düzenlemeye yardımcı olur

Vişne çok iyi bir melatonin kaynağıdır. Uyku düzeninin sağlanmasında en önemli etken melatonin hormonudur. Melatoninin doğal kaynaklardan alınması büyük önem taşımaktadır. Melatonin açısından en zengin meyve vişnedir. Vişne bu özelliğiyle uyku sorunu çeken kişilere önerilmektedir.

Soğuk algınlığına iyi gelir

Vişne bağışıklık sistemini güçlendiren C vitaminini önemli miktarda barındırmaktadır. Bu nedenle soğuk algınlığı, öksürük gibi durumlarda vişne iyi gelmektedir. Bunun yanında vişnenin vücuttaki enfeksiyonları iyileştirici özellikleri de vardır.

Tansiyon hastalığına iyi gelir

Vişne, çok iyi bir potasyum kaynağıdır. Yapısında bulunan potasyum, vücutta fazladan birikmiş olan sodyumu vücuttan uzaklaştırır ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Vişne, vücuttaki potasyum ve sodyum dengesini korur hipertansiyon oluşumunu önler.





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