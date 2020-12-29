Yılbaşı gecesi aktiviteleri yatağınızı ateşleyin!

Çeşitli kültürlerde yılbaşı gecesinin şans getirdiğine inanılıyor. İster inanın ister inanmayın yılbaşı gecesinin şansını ve heyecanını yatak odanıza taşıyabilirsiniz. Pandemi nedeniyle evde geçireceğiniz yılbaşı gecesini eğlenceli bir hale getirin! Rutinin dışına çıkmanızı sağlayacak önerileri biraraya getirdik...

Kişisel temizliğinize özen gösterin

Yılbaşı gecesinde kişisel temizliğinize ekstra özen gösterin. Dişini fırçalamamış, duş almamış, saçlarını taramamış, parfüm sıkmamış birisi size çekici gelmez. Bu şekilde siz de ona çekici gelmezsiniz.

Çekici olmak için şık giyinin

Tıpkı dışarıda yeni yıl kutlar gibi yılbaşı yemeğini evinizde yerken ve sonrasında da şık kıyafetler giyin. Şunu unutmayın eşofmanlı, şortlu, pijamalı birisi çok çekici değildir. Eşiniz sizi çekici bulmasını sağlayın.

Arzuyu artırmak için cinsellikten konuşun

Birbirinizle cinsellik hakkında konuşun. İsteklerinizi ve istemediklerinizi açık olarak konuşun. Bu, birbiriniz daha iyi tanımanızı sağlayacak. Aynı zamanda cinsellikle ilgili konuşmak, cinsel arzuyu da artıracaktır.

Tatlı ve güzel sözler söyleyin

Gün içerisinde birbirinize tatlı ve güzel sözler söyleyin. Özellikle bu günlerde, çatışmaktan ve tartışmaktan kaçının. Çatışmalar çifti cinsellikten uzaklaştırır.

Kışkırtıcı kıyafetler!

Sadece baştan çıkartıcı iç çamaşırlar değil, dış giyim de önemlidir; unutmayın!

Hafif şeyler tüketin

Fazla yemek, fazla alkol tüketimi cinsel isteği azaltan bir etmendir. Hafif şeyler yiyip için.