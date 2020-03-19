Kadayıflı tavuk göğsü nasıl yapılır nefis bir tat!

Çoğumuz için vazgeçilmez bir sütlü tatlı olan tavuk göğsünü kadayıflı deneniz mi? 10 dakikada hazırlayacağınız kadayıflı tavuk göğsü tarifi enfes tadıyla sizi mest edecek. Pürüzsüz tam kıvamında muhallebisi, çıtır çıtır kadayıfıyla kendine hayran bıraktıran bu lezzeti mutlaka denemenizi öneriyoruz. Peki kadayıflı tavuk göğsü nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte şahane kadayıflı tavuk göğsü tarifi!

Kadayıflı tavuk göğsü için malzemeler:

Kadayıf için:

250 gram tel kadayıf

100 gram tereyağı

5 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı kırık ceviz

Muhallebisi için:

125 gr.tereyağı

1 su bardağı un

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

Yapılışı:

Tel kadayıfı bir mutfak makası yardımıyla küçük küçük doğrayın. Yapışmaz tabanlı bir tavayı alıp erittiğiniz tereyağında toz şekeri ekleyip eritin. Doğradığınız kadayıfları üstüne ekleyip renkleri dönene dek kavurun. Ardından kırık cevizleri de ekleyip 3 dakika kadar daha kavurmaya devam edin. Ocaktan alın ve bir kenarda soğumaya bırakın.

Bir tencereye aldığınız muhallebisi için gerekli olan tereyağını eritin ve unu rengi dönene kadar kavurun. Üstüne sütü ekleyip hızlı hızlı karıştırın, ardından da şekeri ekleyip karıştırmaya devam edin. Koyulaşmaya başladıktan sonra altını kapatıp vanilyayı ekleyin ve bir mikser yardımı ile ılıklaşana dek yaklaşık 5 dakika boyunca çırpın.

Bir borcamın dibine hazırladığınız kadayıflı karışımın yarısın boşaltın ve üstüne muhallebinin tamamını boşaltın. Kalan kadayıflı karışımı da tekrar üstüne dökün, buzdolabında yaklaşık 3 saat kadar dinlendirdikten sonra dilimleyerek ve süsleyerek servis edin. Afiyetler olsun!