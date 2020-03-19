Haşimato nedir tiroid hormonunun işleyişini bozuyor!

Erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görülen haşimato oldukça yaygın bir hastalık. Haşimato, tiroid bezlerinde iltihaplanmalara yol açarak tiroid bezlerinin düzgün çalışmasını engelliyor. İlk kez 1912 yılında Japon bir doktor tarafından tanımlanan Haşimato hastalığının en yaygın belirtilerinin başında halsizlik, aşırı üşüme ve unutkanlık geliyor. Peki haşimato hastalığı nedir? Tedavisi nasıl olur? Bu soruların yanıtları haberimizde...

Haşimato hastalığı nedir?

Hashimoto hastalığı (Hashimoto tiroiditi), tiroidi etkileyen otoimmün bir hastalıktır. Herhangi bir otoimmün hastalıkta, bağışıklık sistemi mikroplara saldırmak ve vücudu iyileştirmek için tasarlanmıştır ancak haşimato hastalığında bağışıklık sistemi yanlışlıkla kendi kendine saldırır.

Haşimato hastalığı, vücut bir virüs tehdidi altındaymış gibi tiroid hücresine saldırdığında ortaya çıkar. Bu, tiroid fonksiyonlarında ve hormon üretiminde azalmaya yol açar.

Tiroid, nefes borusunun önüne tutturulmuş kelebek şeklinde bir bezdir. Hormonların üretilmesinden, depolanmasından ve kullanılmasından sorumlu endokrin sistemin bir parçasıdır. Aynı zamanda kronik lenfositik tiroidit olarak da bilinen Haşimato hastalığından kaynaklanan iltihap, çoğu zaman zayıflamış bir tiroid bezine (hipotiroidizm) yol açar.

Haşimato hastalığı, 1912 yılında Hakaru Haşimato adlı bir Japon doktor tarafından tanımlanmıştır. Bu nedenle haşimato hastalığı adını almıştır. Toplumun %2'lik kısmında görülen haşimato hastalığı, erkeklere kıyasla kadınlarda daha sık görülür.

Haşimato belirtileri

- Halsizlik

- Zihnî faaliyetlerde azalma (unutkanlık, uykuya meyil)

- Kas ağrıları ve kramplar, eklem ağrıları,

- Aşırı üşüme

- Kabızlık

- Kuru cilt, saç tellerinde incelme, tırnaklarda incelme ve kolay kırılma

- Adet düzensizliği ve belki kısırlık/düşük

Haşimato hastalığı tedavisi

Haşimato hastalığının bilinen bir tedavisi bulunmamaktadır. Ancak gerekli müdahalelerle, haşimato hastalığının yol açtığı hipotiroidi kontrol altında tutularak, şikayetler hafifletilebilir. Ancak guatr ve tiroid yetmezliği gibi durumlar karşısında tiroid hormonu takviyesi yapılır. Beslenme düzenine ek olarak verilen tiroid hormonu ömür boyu kullanılır.