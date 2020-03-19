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Şarkıcı Justin Bieber eşini öptüğü anları karantina ortağım notuyla paylaştı!

Justin Bieber ile eşi Hailey Baldwin koronavirüse karşı karantinada olan ünlüler arasındaydı. Bieber, eşini öptüğü anları 'karantina ortağım' notuyla paylaştı.

Şarkıcı Justin Bieber eşini öptüğü anları karantina ortağım notuyla paylaştı!
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Binlerce insanın ölümüne sebep olan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için dünyaca ünlü isimler de kendini eve kapattı. 2018 yılında dünyaevine giren şarkıcı Justin Bieber ile Hailey Baldwin çifti de vaktini evde geçiren ünlüler arasındaydı. 

Karantina ortağım

Sosyal medyayı bir hayli aktif kullanan ünlülerden olan ikili, bu defa hava almak için dışarı çıktıkları anları takipçileriyle paylaştı. Bieber, eşi Hailey Baldwin'i öptüğü anları "Karantina ortağım" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

Koronavirüs tehlikesi var öpme!

Çiftin öpüşürkenki pozlarını paylaşması takipçileri arasında tartışmalara yol açtı. Kimi takipçileri ikilinin bu paylaşımını romantik bulurken kimisi ise "Koronavirüs tehlikesi! Öpme!" şeklinde yorumlar yaptı. 

 

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