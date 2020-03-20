search menu
search
close

Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar siyah mayolu pozuyla dikkat çekti!

Salgın nedeniyle evde olan moda ikonu Eda Taşpınar sosyal medya hesabından "Ev hayatı" notuyla mayolu pozunu paylaştı.

Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar siyah mayolu pozuyla dikkat çekti!
-A A+

Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüse karşı önlem almaya başlayan ünlü isimler "Evde kal" etiketiyle sosyal medya hesaplarında ev hallerini paylaştı. Bu isimlerden biri de moda ikonu olabilinen Eda taşpınar'dı. Taşpınar,sosyal medya hesabından Ev hayatı" notuyla cesur mayosuyla yatak üzerinde havaya zıpladığı pozunu paylaştı.Paylaşımına kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı. 

Paylaşımına beğeni yağdı 

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de görülmesiyle birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından ev hallerini paylaşmaya başladı. Koronovirüs nedeniyle evde olan isimlerden biri de Eda Taşpınar oldu. Taşpınar yine farkını ortaya koydu. Siyah mayosuyla yatağından havaya zıpladığı anda çekildiği fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. 

Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar siyah mayolu pozuyla dikkat çekti!

Bir tabak dolusu çekirge yemişti 

Eda Taşpınar, koronavirüsün dünyayı etkisi altına aldığı şu günlerde bir tabak dolusu çekirge yiyerek herkesi şaşırttı. Taşpınar'ın bu videosu oldukça tepki çekmişti. Ünlü moda ikonu, "Yine olsa yerdim. Çünkü inanılmaz lezzetliydi. Tadı portakallı gofret gibi. Değişik yiyecekleri tatmayı seviyorum" şeklinde açıklama yapmıştı. 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
İran'da mahsur kalmıştı! Sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı! İran'da mahsur kalmıştı! Sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı!
Magazin
Yürekleri ağıza getiren kara! Prens Harry'de koronovirüs şüphesi! Yürekleri ağıza getiren kara! Prens Harry'de koronovirüs şüphesi!
Magazin
En Güncel Galeriler
Mustafa Ceceli'nin eşi estetiksiz hali ile şoke etti!
Mustafa Ceceli'nin eşi estetiksiz hali ile şoke etti!
Aleyna karantina hallerini paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Aleyna karantina hallerini paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
10 çocuk annesi sosyal medya fenomenini görenler şaşıp kalıyor!
10 çocuk annesi sosyal medya fenomenini görenler şaşıp kalıyor!
Kalçasını açan Hatice'nin 20 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı!
Kalçasını açan Hatice'nin 20 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı!
Fitnessçı anne sosyal medya paylaşımlarıyla milyonlar kazanıyor!
Fitnessçı anne sosyal medya paylaşımlarıyla milyonlar kazanıyor!
Ünlü isimlerin eski fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız!
Ünlü isimlerin eski fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız!
Önceki Haberler
Sabah kahvaltılarınızı süsleyecek: Patatesli omlet tarifi
Sabah kahvaltılarınızı süsleyecek: Patatesli omlet tarifi
Justin Bieber aşka geldi! Eşini öpmeye doyamadı!
Justin Bieber aşka geldi! Eşini öpmeye doyamadı!
Aşırı üşüme ve halsizlik hastalık belirtisi!
Aşırı üşüme ve halsizlik hastalık belirtisi!
10 dakikada hazır: Kadayıflı tavuk göğsü
10 dakikada hazır: Kadayıflı tavuk göğsü
Lezzetli ve hafif: Sebzeli barbunya yemeği
Lezzetli ve hafif: Sebzeli barbunya yemeği
Cep telefonunuzu dezenfekte etmenin yolu burada!
Cep telefonunuzu dezenfekte etmenin yolu burada!
Nesrin Cavadzade isyan etti: Tehlikedeyiz, durdurun!
Nesrin Cavadzade isyan etti: Tehlikedeyiz, durdurun!
Enfeksiyonlarla savaşan mucize besin!
Enfeksiyonlarla savaşan mucize besin!
Yorumlar