Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar siyah mayolu pozuyla dikkat çekti!

Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüse karşı önlem almaya başlayan ünlü isimler "Evde kal" etiketiyle sosyal medya hesaplarında ev hallerini paylaştı. Bu isimlerden biri de moda ikonu olabilinen Eda taşpınar'dı. Taşpınar,sosyal medya hesabından Ev hayatı" notuyla cesur mayosuyla yatak üzerinde havaya zıpladığı pozunu paylaştı.Paylaşımına kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı.

Paylaşımına beğeni yağdı

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de görülmesiyle birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından ev hallerini paylaşmaya başladı. Koronovirüs nedeniyle evde olan isimlerden biri de Eda Taşpınar oldu. Taşpınar yine farkını ortaya koydu. Siyah mayosuyla yatağından havaya zıpladığı anda çekildiği fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Bir tabak dolusu çekirge yemişti

Eda Taşpınar, koronavirüsün dünyayı etkisi altına aldığı şu günlerde bir tabak dolusu çekirge yiyerek herkesi şaşırttı. Taşpınar'ın bu videosu oldukça tepki çekmişti. Ünlü moda ikonu, "Yine olsa yerdim. Çünkü inanılmaz lezzetliydi. Tadı portakallı gofret gibi. Değişik yiyecekleri tatmayı seviyorum" şeklinde açıklama yapmıştı.