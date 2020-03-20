Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı

Ünlü oyuncu İlayda Akdoğan geçtiğimiz ay İran'da yaşayan basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'i görmeye gitmişti. Ünlü oyuncu tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün İran'a gelmesiyle sevgilisinin evinde mahsur kaldı. Virüs nedeniyle eve kapanan çiftten Akdoğan, kuaföre gidemeyen erkek arkadaşını tıraş ettiği anları paylaştı.

Sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı

Basketbolcu aşkı İranlı Roham Kabir'i görmek için 15 gün önce Tahran'a uçan İlayda Akdoğan, ülkede koronavirüs nedeniyle ölü sayısının artmasıyla Türkiye'ye dönemedi. Evde karantinada olan oyuncu, son olarak kuaföre gidemeyen sevgilisini banyoda tıraş ettiği anları takipçileriyle paylaştı.

''Ev karantinasındayız''

Sık sık gittiği İran'a son gidişinde koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin sınır kapılarını kapattığı ve tüm uçuşların iptal edildiğini öğrenen oyuncu, geçtiğimiz hafta YouTube kanalında yayınladığı videosunda yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı: "Psikolojik olarak bunun sonu nereye varacak bilmiyorum. Burada vakit geçirmeyi sevsem de hayatım İstanbul'da... İstanbul'a gittiğimde 14 gün karantinada kalacağım. Benim etkilenmem önemli değil belki araştırmalara göre ben atlabilirim... Ya anne ve babama bulaşırsa..." Oyuncu, İran'dan Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları için gönderilen Koca Yusuf'a neden binmediğiyle ilgili de "Türkiye'den İran'a gönderilen uçakla ilgili hiç bilgim yoktu. O yüzden bu uçakla dönemedim. Ev karantinasındayız. Her işte bir hayır vardır. Sağlık durumum iyi hasta değilim" demişti.