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Gülben Ergen, sahte hesabından kendini övmek isterken sosyal medyanın diline düştü

Mayolu pozunu Instagram hesabından paylaşan Gülben Ergen, fake hesabından kendini övmek isterken kişisel hesabından yorum yapınca sosyal medyanın diline düştü.

Gülben Ergen, sahte hesabından kendini övmek isterken sosyal medyanın diline düştü
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Çocuklarıyla tatilde olan ve sık sık paylaşım yapan Gülben Ergen, sosyal medya hesabından mayolu bir pozunu yayınladı. Sahte hesaba geçmeyi unutan Gülben Ergen, kendi profilinden fotoğrafına yorum yapınca sosyal medyada alay konusu oldu.

Sahte hesaba geçmeyi unuttu

Ergen, mavi mayo ve pareolu bu pozunu "İnsanın kendiyle barışık olması, mutluluğun şifresi" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı. Sahte hesaba geçmeyi unutan Gülben Ergen, kendi profilinden fotoğrafına "Can kadın" yorumunu yapınca sosyal medyanın diline düştü. Durumu fark eden takipçileri Ergen'e, "İnsan kendini sevmeli tabi", "Hiç bozuntuya vermiyorsun" ve "Fake (sahte) hesaptan yazacaktın sanırım" şeklinde yorumlar yaptı.

Demet'ten yorum gecikmedi

Ergen'in kısa sürede gündeme oturan fotoğrafına bir yorum da Demet Akalın'dan geldi. Akalın "Marka olmak budur" yorumunu yaparken, Ergen de "Satır satır takip edilmek... İlmek ilmek oya işler gibi ensemde yaşamak" yazarak espri yaptı.

 

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