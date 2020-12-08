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Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'e ettiği küfürlerle ağızları açıkta bıraktı!

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün sosyal medyadaki canlı yayınına yorum yaptı. Saraçoğlu, Göz'e ettiği küfürlerle herkesi şoke etti.

Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'e ettiği küfürlerle ağızları açıkta bıraktı!
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TV8 yapımı Doya Doya Moda programında jüri koltuğunda oturan modacı Gülşah Saraçoğlu, bir dargın bir barışık ilişki yürüttüğü sevgilisi Gökhan Göz'e öfke kustu. 

Küfürleri ağızları açıkta bıraktı

Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz’ün canlı yayınına girerek “O... çocuğu, k..nin evladı, s... git köpek, yanındaki or...la devam et” gibi küfürler etti. Yayını izleyenler bu küfürler karşısında şoke oldu. Saraçoğlu'nun hakaret dolu sözleri canlı yayını izleyenler tarafından kaydedilip paylaşıldı.

Öte yandan Göz ve arkadaşları, uzun süre olaydan habersiz şarkı çalıp söylemeye devam etti.

Gülşah Saraçoğlu kimdir?

Gülşah Saraçoğlu 1982 doğumludur. Moda sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Saraçoğlu, Dilek Hanif'in asistanı olarak sektöre girmiştir.

İlk çalışmalarını Hande Yener için yaptı. Ardından Nükhet Duru için kostümler hazırladı. Heute Couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalışmıştır.

2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter Ki İste adlı program yapmıştır. Dubai'de mağazası bulunmaktadır.

2010 yılında Selçuk Yentur ile evlenip 2012'de boşanmıştır. 2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015'te boşanmıştır. 11 Ocak 2018'de ise Yentur ile nişanlanmıştır. 2011 doğumlu Aslan Yentur adında bir oğlu vardır.

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