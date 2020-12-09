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Gülşah Saraçoğlu'nun hakaretlerine maruz kalan Gökhan Göz'den açıklama!

Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun canlı yayınına katılıp hakaret dolu yorumlar yaptığı eski sevgilisi Gökhan Göz, sessizliğini bozarak bir açıklama yayınladı.

Gülşah Saraçoğlu'nun hakaretlerine maruz kalan Gökhan Göz'den açıklama!
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Doya Doya Moda programısının jüri üyelerinden Gülşah Saraçoğlu, dün arkadaşlarıyla canlı yayın yapan eski erkek arkadaşı Gökhan Göz'e demediğini bırakmadı. Saraçoğlu'nun hakaretlerine maruz kalan Gökhan Göz'den ise nihayet açıklama geldi. 

"Erkeğe karşı şiddete karşıyız"

Olayların odağındaki isim Gökhan Göz ise sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaparak "Dün yaşanan ve basına yansıyan haberler sonrası bu açıklamayı yapma gereği duydum. Öncelikle yaşanmış ve bitmiş bir ilişki ardından bu tarz haberlerle gündeme gelmek beni ve ailemi sarsmıştır. Benim kimseye karşı bir kinim olmadığı gibi karşı taraftan da bu hassasiyeti beklemekteyim. Kadına karşı şiddete hayır dediğimiz gibi, erkeğe karşı şiddetinde sonuna kadar karşısındayız. Herkesin ailesi değerleri ve sevdikleri var. Dün yaşanan olayın tamamen talihsizlik olduğunu düşünmekle birlikte bir daha tekrarlanmayacağını temenni ediyorum. Ben bir aile babası olarak karşı tarafında bir anne olduğunun unutulmamasının bilincinde olarak bana yapılanların kimsenin yaşamamasını temenni ederim" sözlerini kullandı.

"Pişmanım, özür dilerim"

Saraçoğlu ise çıkan haberlerden sonra, "Psikolojik olarak kadına şiddetin başka bir türünü yaşamış bulunmaktayım. Öfke kontrolümü sağlayamadım. Üzgünüm, pişmanım ve tüm sevenlerimden özür dilerim" açıklamasını yaptı.

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