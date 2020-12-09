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Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şoke etti! Yıllara meydan okuyor

Yeşilçam'ın uzun bir dönemine damga vuran Serpil Çakmaklı, son haliyle takipçilerini mest etti. Çakmaklı, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şoke etti! Yıllara meydan okuyor
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Yeşilçam'ın uzun bir dönemine damga vuran Serpil Çakmaklı, güzelliği ile hala yıllara meydan okuyor. Sosyal medya hesabından zaman zaman doğal hallerini paylaşan Çakmalı'nın son hali dikkatlerden kaçmadı. Koronavirüs günlerini evde geçiren Yeşilçam'ın cesur güzeli paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. 

DOĞAL HALLERİNİ PAYLAŞMAYI İHMAL ETMİYOR 

Bir dönem Banu Alkan'ın kendisiyle yapılan bir röportajda Serpil Çakmaklı için "Bana lezbiyen ilişki teklif etti" demesiyle de hatırlanan Serpil Çakmaklı yıllara meydan okuyor. Koronavirüs günlerini evde geçiren Çakmaklı zaman zaman sevenleriyle en doğal hallerini de paylaşmayı ihmal etmiyor.

 "ARTIK İSTESEK DE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ YAŞAYAMIYORUZ"

Evde kalmaktan artık sıkıldığını belirten Çakmaklı, "Artık istesek de bu özgürlüğümüzü yaşayamıyoruz. O¨nceliklerimiz, yaşamımız, dengelerimiz bir anda değişti" demişti.

İşte bir döneme damga vuran Serpil Çakmaklı'nın son hali...

 

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